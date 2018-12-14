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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۱

نفرات برتر بدمینتون پسران استان مرکزی در اراک شناخته شدند

نفرات برتر بدمینتون پسران استان مرکزی در اراک شناخته شدند

اراک- مسابقات رنکینگ بدمینتون پسران استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رنکینگ بدمینتون پسران نونهال استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۳۰ ورزشکار از شهرستان های اراک، دلیجان و محلات در سالن اختصاصی بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای  پنجم اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، در این رقابت ها پس از انجام ۳۴ بازی در نهایت سامان صفری سنجانی مقام نخست را کسب کرد، امیرعلی احمدلو نایب قهرمان شد و محمدسنا حیدری و پرهام اسدی نژاد نیز به ترتیب عناوین سوم و چهارم را کسب کردند.

به گفته مرتضی آزادخانی، دبیر هیأت بدمینتون استان مرکزی و مسئول برگزاری مسابقات، حسین عرب (سر داور)، سیدعلی بنی جمالی، مبین حسینی، ماشاالله محمدزاده، داود صادقی، حمیدرضا میرزایی، آرش دلاوری، حسین همتیان و عرفان محمدزاده داوری این مسابقات را بر عهده داشتند.

کد مطلب 4484904

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