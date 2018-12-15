هادی پور از صعود به دیدار نهایی بازماند/تلاش برای کسب مدال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که با حضور ۱۲۴ تکواندوکار از ۳۸ کشور به میزبانی چین در شهر «ووشی» جریان دارد، امروز شنبه ۲۴ آذرماه در روز چهارم این پیکارها دیدارهای مرحله نیمه نهایی برگزار می شود که تا این مرحله یک نماینده کشورمان برابر رقیب کره ای بازنده شده است.

دومین دوره مسابقات گرنداِسلم تکواندو از صبح روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با حضور بهترین‌های تکواندو جهان در دو گروه مردان و زنان و در اوزان المپیکی به میزبانی «ووشی» چین آغاز و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.



آرمین هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم در مصاف با «جون جانگ» از کره جنوبی در دو برصفر وقت اول این دیدار با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید و رقیب عنوان دار کره ای در دو راند بعدی ۸ بر ۶ و ۴ بر ۳ پیروز و راهی فینال شد.هادی پور پس از یک دور استراحت، در نخستین دیدار «ساوکویهاری رامنارونگ» از تایلند را مقتدرانه شکست داده بود.

در این مرحله «لیانگ» از چین برابر «تای هون کیم» نماینده کره جنوبی دارنده مدال طلا بازی های آسیایی ۲۰۱۸، قهرمان آسیا ۲۰۱۸، قهرمان جهان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۵ صاحب پیروزی و راهی دیدار نهایی شد.

بنابراین فردا در روز پایانی هادی پور و «تای هون کیم» برای کسب مدال برنز مبارزه می کنند، «جانگ» و «لیانگ» هم در مبارزه پایانی به مصاف همی روند.

سجاد مردانی دیگر نماینده ایران در این مرحله امروز به مصاف «ژائوگیسیانگ» از چین می رود. این چینی در مبارزه قبلی «ولادیسلاو لارین» قهرمان روسی جهان را شکست داده بود.

رقابت های رده بندی و فینال فردا برگزار خواهد شد.