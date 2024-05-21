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۱ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۰۱

استاندار مرکزی:

شهید آیت الله رییسی واحد تولیدی هپکو را از خاک ذلت بلند کرد

شهید آیت الله رییسی واحد تولیدی هپکو را از خاک ذلت بلند کرد

اراک- استاندار مرکزی گفت: خانواده هپکو ،قدردان شهید آیت الله رییسی هستند چرا که ایشان، واحد تولیدی هپکو را از خاک ذلت بلند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه، عصر سه‌شنبه ضمن تسلیت عروج شهادت‌گونه حضرت آیت الله رئیسی، اظهار کرد: سال ۱۳۷۷ با دستور شهید آیت الله رئیسی مأمور بازرسی از شرکت هپکو شدم و از آن زمان رابطه بنده با ایشان و هپکو گره خورد و در هر دیدار، جویای وضعیت این واحد تولیدی بودند.

وی افزود: در سال‌های اخیر که این واحد تولیدی درگیر وضعیت تلخی بود و در اوج موفقیت با خیانت و غفلت به خاک ذلت نشست، آیت الله رئیسی در زمان حضور در ریاست قوه قضائیه و ریاست قوه مجریه همواره نسبت به هپکو حساسیت داشتند و از وضعیت آن سوال می‌پرسیدند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: هپکو با ورود مستقیم و دستورات آیت الله رئیسی از وضعیت نابسامان و تلخ خارج شد و این نشان از توجه ویژه ایشان به این واحد تولیدی بود.

مخلص الائمه ادامه داد: حضرت آیت الله رئیسی در سفر ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ به استان مرکزی، به محض ورود به اراک از شرکت آذراب و هپکو بازدید داشتند و در واقع رفع مشکلات صنعت در اولویت برنامه‌های ایشان قرار داشت و از نزدیک با کارگران این واحد تولیدی صحبت داشتند.

وی گفت: بنده نیز در روز معارفه خود، در اولین اقدام در شرکت هپکو حاضر شدم و پیام حمایت رئیس جمهور از هپکو و همه صنایع آسیب دیده استان مرکزی را به کارگران رساندم.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در زمان معارفه بنده، سالن‌های هپکو به سالن پرندگان تبدیل شده بود و وضعیت تولید مناسب نبود، گفت: البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش فراوانی برای رونق تولید و شرایط ایده‌آل داشته باشیم و به طور حتم حمایت اجزای دولت از هپکو را خواهیم داشت.

مخلص الائمه گفت: هر رئیس جمهوری که مسئولیت ادامه این مسیر را به عهده بگیرد، موظف به حمایت از صنایع به ویژه هپکو است.

وی گفت: اگر ورود قاطع ایشان به مشکلات این مجموعه نبود، احتمالاً همچنان بر روی ریل گذشته و با دردسرهای دیگر قرار داشت، اما اکنون وضعیت این واحد تولیدی مناسب است و این شرایط را مدیون تلاش‌های ایشان می‌دانیم.

استاندار مرکزی با اشاره به انتخاب رئیس جمهور جدید تا ۴۰ روز آینده، گفت: آیت الله رئیسی توسط مردم انتخاب شد و انتخاب رئیس جمهور آینده نیز به همین منوال خواهد بود و به طور حتم باید در انتخاب مصلحت کشور را توجه داشته باشیم.

مخلص الائمه گفت: حیات، شکوفایی و پیشرفت هپکو بیش از آنکه به دولت وابسته باشد به تلاش پرسنل، کارگران و کارکنان این مجموعه وابسته است و به طور قطع، مسئوولان در استان و کشور حمایت خود را از هپکو و همه صنایع استان و کشور خواهند داشت.

کد مطلب 6115314

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