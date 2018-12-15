سموم چینی کشاورزی کرمان را شکننده کرد/ شروع موج سرطان در جامعه

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: کرمان در زمینه تولید حداقل ۱۰ محصول کشاورزی در رتبه اول کشور قرار دارد و یک چهارم باغ های کشور نیز در این استان است و همه اینها یعنی بازار خوبی برای نهاده های کشاورزی در استان کرمان ایجاد شده است.

سودآور ترین بازار پایین دستی کشاورزی در زمینه سموم و کودهای کشاورزی است که البته تولید آن ها در داخل کشور محدود است و مهمترین منبع تامین نیاز کشاورزان در این زمینه واردات محصولات گوناگون است که بعد از تحریمها در دولت نهم و توقف تولید سم از اروپا مهمترین کشورهای صادر کننده سم و کود شیمیایی به استان کرمان چین و هند بودند.

سموم غیر استاندارد قاچاق در راه کرمان

طبق آمار وزارت کشاورزی در کشور سالانه ۲۷ هزار تن سم مصرف می شود که حداقل یک چهارم این سم ها خطرناک هستند. این آمار در استان کرمان نیز نگران کننده است و به خصوص به دلیل سود فراوانی که در این تجارت وجود دارد دروازه های قاچاق نیز به روی این کالا ها باز شده و سمومی مانند «ددت» در حالیکه سالهاست در سایر کشورهای منسوخ شده اما در برخی از شهرستانهای استان برای کشت محصولات جالیزی و گاه گلخانه ای از جمله خیار، گوجه، توت فرهنگی استفاده می شود.

هر چند سالها در خصوص استفاده از این سموم به دستگاههای ذی ربط هشدار داده شده و همواره دغدغه دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، جیرفت و رفسنجان به عنوان سه قطب پزشکی استان مطرح شده اما عملا تاکنون اقدامی برای کنترل این سموم انجام نشده است.

انبارهای نگهداری سموم کشاورزی در شهر کرمان و چشم های بسته مسئولان

این مساله در شهر کرمان پا را فراتر گذاشته و شرکت های خرید و فروش سم با وجود تذکرهای و درخواستهای متعدد شهروندان و نگرانیهای پزشکی در خصوص شیوع سرطان انبارهای بزرگ سمهای خطرناک کشاورزی را در کنار خانه های مسکونی ایجاد کرده اند که نمونه این مساله در خیابان جهاد شهر کرمان به وفور دیده می شود البته با وجود پیگیریهای رسانه ای دستگاههای مربوطه هیچ گاه قدمی برای حل این مشکل برنداشته اند.

اما در سال جاری یک رویداد دیگر نیز رخ داده که نشان از تاثیر منفی استفاده از این سمها بر مهمترین محصول ارز آور و استراتژیک در بخش کشاورزی دارد.

دلیل اصلی خسارت به باغهای پسته سموم غیراستاندارد است

این روزها اگر سری به باغهای پسته کرمان بزنید تنها چیزی که عاید کشاورزان شده، هیچ است، بسیاری از کشاورزان دلیل این امر را نوسانات دمایی می دانند اما دلیل اصلی پشت پرده مانده است و اگر پای حرف کارشناسان کشاورزی بنشینید حرفهایی شنیدنی دارند.

استفاده پی در پی و بی قاعده و اصول از سموم و کودهای شیمیایی که از دو دهه گذشته در استان کرمان آغاز شده مهمترین دلیل ضعیف شدن درختان در مقابل نوسانات دمایی است

استفاده پی در پی و بی قاعده و اصول از سموم و کودهای شیمیایی که از دو دهه گذشته در استان کرمان آغاز شده است مهمترین دلیل ضعیف شدن درختان در مقابل نوسانات دمایی بیان می شود.

کرمان به عنوان یکی از استان هایی محسوب می شود که طی نیم قرن گذشته بیشترین نوسانات اقلیمی را تجربه کرده است اما در همین مدت هیچ گاه تولید محصول پسته در استان از ۱۰۰ هزار تن در سال کمتر نشده است در حالیکه در سال جاری مجموع تولید پسته در کشور ۴۰ هزار تن بوده است.

رئیس سابق اتاق ایران و یکی از مهمترین صادر کنندگان پسته که در خصوص تولید این محصول نیز فعال است در گفتگو با مهر می گوید: واردات سموم چینی از مدتها قبل در استان کرمان آغاز شده است که گمانه زنی هایی در خصوص تاثیر این سم ها بر درختان پسته وجود دارد که این امر باید مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.

محسن جلال پور بیان کرد: این سم ها به صورت گسترده وارد شد و توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفته است سوال این است که اگر سمهای غیر استاندارد بودند چرا دستگاههای مربوطه در خصوص کیفیت و خطر این سمها هشدار نداده اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از وارد کنندگان در این سالها رعایت امانات نکرده اند و این امر باید مورد بررسی قرار گیرد اما مراجع علمی باید این تاثیر را دقیق مورد مطالعه قرار دهند.

وی گفت: با این وجود باید به این نکته توجه کرد که اگر درختان سالم بودند و شادابی گذشته را داشتند با یک تنش گرمایی نباید چنین خسارتی به جا می ماند.

واردات این سموم بیش از یک دهه قبل آغاز شد و برای جبران مشکلات ناشی از تحریم ها مسئولان به واردات سم از چین روی آوردند

رئیس خانه کشاورز شهرستان بهرمان نیز از روند استفاده از سموم مختلف در باغهای پسته نگران است. صفریان به خبرنگار مهر می گوید: واردات این سموم بیش از یک دهه قبل آغاز شد و برای جبران مشکلات ناشی از تحریمها مسئولان به واردات سم از چین روی آوردند و چون کشاورزان برای کنترل آفتها نیاز سم داشتند چاره ای جز استفاده از این سمهای وارداتی نداشتند.

وی افزود: در آن زمان نظارت دقیقی هم بر روی این سم ها انجام نشد و البته هنوز هم واردات سم های از چین و کشورهایی که محصولات درجه یک ندارند ادامه دارد.

صفریان بیان کرد: به مرور زمان این سم ها تاثیر منفی بر درختان پسته گذاشته و موجب خشکیدگی درختان شده اند.

سونامی سرطان در بیمارستان های کرمان

حالا اگر به مراکز بیماری های خاص در استان کرمان نگاهی کنید با سونامی انواع سرطان مواجه می شوید این سونامی در شهر کرمان جنوب استان کرمان و شهرستانهای رفسنجان و انار موج های بزرگتری ایجاد کرده است.

میوه ها را دقیق بشورید و پس از پوست کندن استفاده کنید

یک کارشناس تغذیه در خصوص سموم کشاورزی و تاثیر آنها بر روی محصولات به خبرنگار مهر می گوید: میزان نفوذ برخی از سم ها به خصوص بر روی بافت میوه ها آنقدر زیاد است که سم علاوه برپوست بافت میوه را نیز آلوده می کند و با شستن این آلودگی از بین نمی رود.

محمد ابراهیمی افزود: میزان ماندگاری برخی از سم ها بیشتر از حد معمول است و کشاورزان باید توجه کنند که از سموم استاندارد و مورد تایید کارشناسان کشاورزی برای هر میوه استفاده کنند.

وی افزود: ماندگاری سم بر روی محصول باید سه روز باشد و پس از سم پاشی و چیدن و رسیدن محصول به دست مصرف کننده این ماندگاری باید از بین برود اما اینگونه نیست.

به مردم توصیه می کنیم از میوه های ارگانیک استفاده کنند ضمن اینکه حتما باید پوست میوه ها در زمان مصرف جدا شود

وی تصریح کرد: به مردم توصیه می کنیم از میوه های ارگانیک استفاده کنند ضمن اینکه حتما باید پوست میوه ها در زمان مصرف جدا شود.

وی گفت: باید به این نکته نیز توجه شود که سم ها اکثرا در زیر پوست میوه جمع می شوند ضمن اینکه شست و شوی میوه ها با مواد ضدعفونی استاندارد نیز انجام شود.

وی تاکید کرد که با پوست کندن پوست کردن میوه درصد بالایی از سم موجود در میوه از بین می رود.

ابراهیمی گفت: در مناطقی که بیشترین استفاده از سموم در بخش کشاورزی می شود میزان بروز سرطان گوارشی بیشتر بوده که می توان به رفسنجان و انار اشاره کرد.

سم کشاورزی برای استفاده در حشره کش های خانگی

وی ادامه داد: سم آندوسُلفان، می تاک، درسبان که سال ها پیش منسوخ شده است این روزها بیشترین مورد استفاده را در باغ ها دارد و همین امر موجب بروز مشکلات در بین مردم شده است.

نکته نگران کننده اینکه طی روزهای اخیر عده ای از استان های مجاور با مراجعه به مراکز فروش سم در شهر کرمان درخواست خرید سموم کشاوری تاریخ گذشته برای استفاده از این سموم در بخش تولید سم برای دفع حشرات خانگی مانند سوسک اشپزخانه دارند که در صورت عدم نطارت در این بخش خطر این سموم به خانه مردم استان نیز راه پیدا خواهد کرد.