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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

مجله مهر گزارش می‌دهد؛

کروکی سازمان زمین‌شناسی؛ پیوست نامه تبریک برای معاون جدید وزیرصمت

کروکی سازمان زمین‌شناسی؛ پیوست نامه تبریک برای معاون جدید وزیرصمت

یک انجمن صنفی معدنی در نامه‌ای که خطاب به مقام عالی وزارت صمت ارسال شده، ضمن تشکر از عمق درایت و تدبیر وزیر، به پیوست کروکی سازمان زمین‌شناسی کشور را ارسال کرده است.

مجله مهر: از روز گذشته، انتشار خبر انتصاب یک جوان سی‌وچندساله به سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی واکنش‌های متعددی در فضای مجازی داشته است.

ارزش خبری این انتصاب نه فقط انتصاب یک مدیر دهه شصتی که انتصاب فردی است که به ادعای برخی از کاربران توییتر، داماد یک مقام عالیرتبه دولتی است. کامبیز مهدی‌زاده فرساد که جانشین راضیه لک در راس سازمان زمین شناسی شده است، متولد سال ۱۳۶۴ است و مدتی را هم به عنوان «دبیر ستاد فناوری‌های حوزه انرژی در معاونت علمی ریاست جمهوری» مشغول به کار بوده است.

مهدی‌زاده همان کسی است که اواخر مرداد ماه امسال خبر برگزاری مراسم عروسی‌اش؛ آن هم بدون تشریفات معمول و صرفا به صرف شربت و شیرینی، از سوی برخی رسانه‌های حامی دولت نیز منتشر شده بود. داماد جدید رئیس‌جمهور از اواسط سال‌ ۹۵ در کسوت‌ قائم‌مقامی معاونت برنامه‌ریزی پژوهشگاه صنعت نفت و ریاست برنامه‌ریزی مالی و تامین منابع این پژوهشگاه فعالیت می‌کرده است.

از روز گذشته و پس از انتشار خبر این انتصاب در فضای مجازی، شایعاتی درباره مخالفت رئیس‌جمهور با این انتصاب و توبیخ وزیر از سوی برخی خبرنگاران در فضای مجازی منتشر شد. با این حال سایت خبری دولت (پاد) در خبری رسمی این انتصاب را اعلام عمومی کرد. او البته پس از انتصاب بلافاصله در جلسه مدیران استانی وزارت صمت نیز شرکت کرده است.

اما از صبح امروز، نامه‌ای به نقل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد قدیمی‌های این صنعت از انتصاب یک جوان سی‌وچندساله به عنوان رئیس سازمان زمین‌شناسی چندان هم استقبال نکرده‌اند. نیما محسنی یکی از فعالان توییتری در این باره نوشته که «این نامه در انتقاد از وزیرصمت در انتصاب داماد روحانی رییس‌جمهور بدون احراز صلاحیت، یکی از خلاقانه‌ترین حرکت‌های سال‌های اخیر در نقد عملکرد مسئولین محسوب می‌شه.»

در این نامه که خطاب به مقام عالی وزارت صمت ارسال شده، ضمن تشکر از عمق درایت و تدبیر وزیر، به پیوست کروکی وقوع سازمان زمین‌شناسی کشور نیز ارسال شده است!

کد مطلب 4486522

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      1 0
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      اگر این معاون جدید لیاقت دارد، لطفاً دو سال صبر کند، آن‌وقت با لیاقت و کاردانی خودش رشد کند.
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      1 0
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      خدایا ببخش کشوری را که به دست ما سپردی، به این روز نشانده‌ایم!
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      1 0
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      خانم لک اشتباهات فاجعه باری مرتکب شدند. ایشون سایت پایگاه داده های علوم زمین رو با میلیونها دیتای مفید یک شبه از بین بردند!! هیچ کشوری این دیتاها رو نمیفروشه. حاصل سالها کار رو از بین برد.

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