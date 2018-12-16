مجله مهر: از روز گذشته، انتشار خبر انتصاب یک جوان سیوچندساله به سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمینشناسی واکنشهای متعددی در فضای مجازی داشته است.
ارزش خبری این انتصاب نه فقط انتصاب یک مدیر دهه شصتی که انتصاب فردی است که به ادعای برخی از کاربران توییتر، داماد یک مقام عالیرتبه دولتی است. کامبیز مهدیزاده فرساد که جانشین راضیه لک در راس سازمان زمین شناسی شده است، متولد سال ۱۳۶۴ است و مدتی را هم به عنوان «دبیر ستاد فناوریهای حوزه انرژی در معاونت علمی ریاست جمهوری» مشغول به کار بوده است.
مهدیزاده همان کسی است که اواخر مرداد ماه امسال خبر برگزاری مراسم عروسیاش؛ آن هم بدون تشریفات معمول و صرفا به صرف شربت و شیرینی، از سوی برخی رسانههای حامی دولت نیز منتشر شده بود. داماد جدید رئیسجمهور از اواسط سال ۹۵ در کسوت قائممقامی معاونت برنامهریزی پژوهشگاه صنعت نفت و ریاست برنامهریزی مالی و تامین منابع این پژوهشگاه فعالیت میکرده است.
از روز گذشته و پس از انتشار خبر این انتصاب در فضای مجازی، شایعاتی درباره مخالفت رئیسجمهور با این انتصاب و توبیخ وزیر از سوی برخی خبرنگاران در فضای مجازی منتشر شد. با این حال سایت خبری دولت (پاد) در خبری رسمی این انتصاب را اعلام عمومی کرد. او البته پس از انتصاب بلافاصله در جلسه مدیران استانی وزارت صمت نیز شرکت کرده است.
اما از صبح امروز، نامهای به نقل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد قدیمیهای این صنعت از انتصاب یک جوان سیوچندساله به عنوان رئیس سازمان زمینشناسی چندان هم استقبال نکردهاند. نیما محسنی یکی از فعالان توییتری در این باره نوشته که «این نامه در انتقاد از وزیرصمت در انتصاب داماد روحانی رییسجمهور بدون احراز صلاحیت، یکی از خلاقانهترین حرکتهای سالهای اخیر در نقد عملکرد مسئولین محسوب میشه.»
در این نامه که خطاب به مقام عالی وزارت صمت ارسال شده، ضمن تشکر از عمق درایت و تدبیر وزیر، به پیوست کروکی وقوع سازمان زمینشناسی کشور نیز ارسال شده است!
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