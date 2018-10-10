به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم نامه همکاری در زمینه تاسیس مرکز توسعه فناوری های انرژی ایران بین کامبیز مهدی زاده فرساد دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی، اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و اکبر ادیب فر رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعقد شد.

از سویی انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز مظف به انجام مواردی همچون راه اندازی، تکمیل و تجهیز مرکز طبق پلان های نهایی شده مورد توافق طرفین، تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره های مصوب و از طریق منتورینگ، تامین مالی برای بازسازی و راه اندازی زیرساخت های طرح مورد اعلام، ارائه سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت، جذب شرکت ها، استارتاپ ها و تیم های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر شده است.



انعقاد این تفاهم نامه و راه اندازی مرکز توسعه فناوری و نواوری های انرژی ایران گامی برای توسعه حوزه انرژی در کشور است تا فعالان این حوزه به صورت متمرکز در این مرکز به فعالیت خود ادامه دهند.