به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا انصاری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان از رونمایی سند توسعه مهارت استان زنجان در هفته جاری خبر داد و افزود: هدف از تدوین این سند داشتن یک نقشه راه درست برای رسیدن به اهداف پیش رو است. در این سند نقشه راه و افق چشمانداز این ادارهکل در سال ۱۴۰۰ ترسیم شده است.
وی با بیان اینکه ۴۵ درصد فارغالتحصیل استان در رشتههای فناوری اطلاعات هستند، ادامه داد: در حال حاضر ادارهکل آموزش و فنی و حرفهای استان، توسعه آموزشهای مهارتی خود را در رشتههای فناوری اطلاعات، برق، الکترونیک و ICT متمرکز کرده است.
انصاری افزود: شبیهسازی واقعیتها در دنیای مجازی یکی از تکتولوژیهای نوینی است که در دنیا از آن استفاده میشود که سینما سهبعدی و پنج بعدی، بازیهای مجازی و غیره نمونههایی از این تکنولوژی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان گفت: در ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان برای نخستینبار از این تکنولوژی استفاده شده است که نتیجه این تکنولوژی، تجهیز کارگاه در دنیای مجازی با هزینه کمتر و دوم استفاده از نیروی متخصص در تولید این محتوا بوده است.
انصاری با بیان اینکه هدف از ارائه آموزشهای تخصصی در همه آموزشگاهها در مراکز دولتی و غیردولتی تربیت نیرویهای متخصص و انجام کار بهصورت تخصصی است، افزود: تولید اپلیکیشن برنامههای کاربردی و حضور در عرصه فضای مجازی، از جمله راهکارهای درآمدزایی در رشتههای فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی ادامه داد: طبق هدفگذاری که برای توسعه اشتعال در استان انجام شده، وجود نیرویهای متخصص و دانشجویانی که تخصص بسیار بالایی در رشتههای فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان وجود دارد، زیاد است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان گفت: رشتههای فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا رشتههای مرتبط، میتوانند در بخش مشاغل خدماتی تاثیر بهسزایی داشته باشند؛ چراکه اشتغالی که در این بخش میتوان ایجاد کرد نیاز به سرمایه کمتر دارد اما پردرآمد خواهد بود.
انصاری افزود: در ادارهکل آموزش و فنی و حرفهای استان فعالیت جدی در رشته فناوری اطلاعات در حال انجام است که هدف از آن این است که بتوانیم با آموزشهای کوتاهمدت مهارتی در سریعترین زمان به محتوا و درآمدزایی دست یابیم و دوم در فضای مجازی بتوانیم کارآیی لازم را در زمینه انتقال تکنولوژی داشته باشیم.
نظر شما