اقتدارانقلاب اسلامی در دهه فجر به نمایش گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری ستاد دهه فجر با بیان اینکه پایه و اساس انقلاب اسلامی ایران بر اساس جمهوریت و اسلامیت بود گفت: خدماتی که مردم به اسلام داشتند استقلال و آزادی را به ارمغان آورد.

وی افزود: امروزه سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم کشور در سطح جهان را شاهد هستیم و دشمنان مشکلاتی برای نظام و کشور ایجاد کردند که با رهبری داهیانه بنیان گذار جمهوری اسلامی و مردم جنگ تحمیلی تبدیل به دوران دفاع مقدس شد.

وی با اشاره به اینکه دشمنی ها و چالش آفرینی های دشمنان به شکل های مختلف ادامه دارد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مقتدر تر از گذشته با رهبری مقام معظم رهبری در حال توسعه و پیشرفت میباشد و شاهد بدست آوردن دستاوردهای مختلف در بخش های مختلف هستیم که با تلاش مردم ایران و دولت و رهبری مقام معظم رهبری و تدبیر کارگزاران بدست آمده است.

آزاد گفت: شک نکنید که اگر نظام جمهوری اسلامی شکل نمیگرفت فرصت خدمتگزاری برای ما ایجاد نمیشد چون انقلاب ما بر پایه مستضعفان و افراد رنج دیده شکل گرفته شده است.

فرماندار رامسر خاطرنشان کرد: در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار گرفته ایم مسئولیتهای ما دو چندان و مضاعف شده است و دشمنان به طرق مختلف تلاش میکنند انقلاب و نظام را کوچک جلوه دهند و با شناساندن انقلاب به نسلهای مختلف و جوانان نقش بزرگی ایفا کنیم.

وی با بیان اینکه در دهه فجر با چهره متفاوت پیروزی انقلاب را جشن بگیریم تا شاهد وفاداری مردم به نظام باشیم گفت: حضور پرشکوه مردم در راه پیمایی روز قدس و ۱۳ آبان نشانه وحدت و همدلی مردم است و برنامه‌های خوب دهه فجر عزت اقتدار و ثبات انقلاب اسلامی را به نمایش بگذاریم

فرماندار رامسر اظهار کرد: پروژه های دستگاه های مختلف در دهه فجر مورد بهره برداری قرار میگیرد و رویکردها و محورهایی در نظر گرفته شود و در دهه فجر کمیته های ۱۸ گانه شکل گیرد و برای کیفی شدن برنامه‌ها باید از اکنون اقدامات مان را برای برنامه های دهه فجر داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر تصریح کرد: ایجاد نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در مکانی مناسب شکل بگیرد و تکریم از ایثارگران خانواده های شهدا و از تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد در برگزاری مراسمات برنامه ریزی شود.