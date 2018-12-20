محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتصابات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: اگر مسیر انتخاب مدیران وزارتخانه بر اساس تجربه و شایسته سالاری صورت نگیرد، طبیعتاً آثار و پیامدهای زیان بار و منفی خواهد داشت که هم خود وزارتخانه را دچار حاشیه می کند و هم کل اقتصاد ایران را درگیر می کند. این مسیر حرکت باید با یک تدبیر و دور اندیشی اتفاق بیفتد و اگر موضوعات دیگری مثل سفارش پذیری و اثر گذاری سیاسیون و حزب های سیاسی ملاک انتصاب افراد باشد و از فضای تخصصی خود دور شود، حتما مجلس برخورد می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد وضعیت انتصابات وزارت کار گفت: انتظار از یک وزارت تخصصی این است که از نیروهای شایسته، توانمند و با تجربه در زمینه مورد نظر استفاده کند. این وزارتخانه، یک وزارتخانه مهم است که اگر اشتباهی در تصمیم گیری مدیریتی آن انجام شود قشر زیادی از مردم دچار مشکل می شوند. این پذیرفته نیست که فردی بدون هیچ سابقه مدیریت اجرایی مشخص و خارج از بدنه وزارت، تصدی معاونت های تخصصی این وزارتخانه را بگیرند.



پورابراهیمی ادامه داد: بر همین اساس این موضوع قطعاً مورد پذیرش مجلس نیست و حتما باید وزیر کار نگاه تخصصی به انتصابات داشته باشد. قابل قبول نیست که مثلا یک پزشک اطفال صرفا به خاطر سفارش فلان رجل سیاسی به سازمانی حساس گمارده شود. اینگونه انتصاب ها قطعاً ورود مجلس را در پی خواهد داشت.



وی با بیان اینکه آدم هایی که سابقه آنها اظهر من الشمس است و ناتوان هستند، انتصابات آنها نادرست است، گفت: اگر این روال ادامه داشته باشد مسلماً مجلس از ابزارهای نظارتی خود مانند سؤال و حتی استیضاح وزیر استفاده می کند. آقای شریعتمداری باید در آینده نزدیک کارنامه شش ماهه و یک ساله خود را در معرض عملکرد نمایندگان بگذارد و اگر این عملکرد با برنامه وزیر همخوانی نداشته باشد، مجلس با کسی شوخی ندارد.



پورابراهیمی گفت: مثلا فردی بدون هیچ سابقه ای به عنوان معاون در این وزارتخانه منصوب می شود، در خود وزارت کار نیروهای خوب و توانمندی وجود دارد که تخصص لازم را نیز دارند و وزیر باید نگاه تخصصی به انتصابات داشته باشد و زیر بار فشار جریان و افراد سیاسی نرود.