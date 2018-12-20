مجهز شدن به دانش و فناوری، رمز پویایی نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در نشست تخصصی تحول پلیس آگاهی، اظهار داشت:باید بدانیم تحولات اجتماعی مستمرا در حال تغییر است و اگر نپذیریم قطعا دچار عقب ماندگی می شویم.

وی افزود: برای داشتن سازمان پویا و پیشگام، بایستی به دانش و فناوری های روز دنیا مجهز باشیم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه"تحول"؛ لازمه یک سازمان برای ارتقاء و پیشرفت است، ناکارآمدی روش های سنتی کشف جرم، تغییر اساسی در سطح سواد مجرمان، ایجاد زمینه و فضاهای جدید ارتکاب جرم، تنوع، گستردگی و پیچیده شدن جرایم را از دلایل و ضرورت های تحول در پلیس آگاهی عنوان کرد.

وی همچنین به اقدامات تحولی پلیس آگاهی اشاره و مطرح کرد: تعیین مسیر تحول، از طریق تبیین سند چشم انداز، معماری نوین پلیس آگاهی، سند راهبردی، حرکت به سمت استانداردسازی رفتار و توانمندسازی تخصصی کارکنان و ... امکان پذیر است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه "تیم محوری" در پلیس آگاهی حرف اول را می زند، تصریح کرد: در گذشته، در پلیس آگاهی یک کارآگاه به تنهایی جرم را کشف می کرد اما در حال حاضر، اقدامات به صورت تیمی شکل می گیرد، به طوری که به محض وقوع جرم، در اولین اقدام، تیم "بررسی صحنه جرم" به محل وقوع حادثه اعزام می شود، امروز "تیم محوری" در پلیس آگاهی مبنا است نه "شخص محوری".

وی با بیان اینکه امروز مردم، شرکای ما در کشف جرم هستند، خاطر نشان کرد: باید امین مردم باشیم، پلیس؛ تنها مجموعه ای است که بیش از سایر سازمان ها با مردم در ارتباط است، ما مردم را از خود می دانیم و مردم نیز باید پلیس را از خود بدانند.

سردار مقیمی، نوآوری و استفاده از فنون جدید را همانند یک شمشیر دو لبه عنوان کرد و گفت: تمام تلاش ما تحول در پلیس آگاهی و ارتباط بین نسل گذشته و امروز است که مدیران باید خود را به خوبی با این مسئله وفق دهند.

وی در پایان گفت: مدیرانی موفق هستند که رو به جلو حرکت می کنند، هر اندازه این تحول بیشتر باشد پیشرفت بیشتری صورت خواهد گرفت.