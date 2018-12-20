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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۰

آویژه و رعد بدون برد ماندند؛

ادامه روند بازی های بدون باختِ جنوبی ها در هفته ششم لیگ بسکتبال

ادامه روند بازی های بدون باختِ جنوبی ها در هفته ششم لیگ بسکتبال

نیروی زمینی، صنعت نفت آبادان و پتروشیمی بندرامام در هفته ششم رقابت های لیگ بسکتبال حریفان خود را شکست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ششم مسابقات باشگاهی بسکتبال با دیدار تیم های نیروی زمینی و آویژه صنعت مشهد در تالار بسکتبال آزادی آغاز شد. دو تیم در حالی در این دیدار رو در روی هم قرار گرفتند که نتیجه هر چهار دیدار گذشته خود را واگذار کرده بودند.این روند در پایان این دیدار هم برای مشهدی ها ادامه پیدا کرد چراکه نیروی زمینی موفق شد با نتیجه ٧٩ بر ٧٠ آنها را شکست داده و اولین برد خود را در این فصل از رقابت ها جشن بگیرد.

در این هفته از رقابت ها و در سالن بسکتبال دزفول، تیم صنعت نفت آبادان با نتیجه ٩١ بر ٤٩ به برتری دست یافت. با این نتیجه آبادانی ها بدون باخت ماندند و رعد پدافند هم همچنان بدون برد.

پتروشیمی تیم صدرنشین و بدون باخت لیگ برتر بسکتبال هم امروز در مصاف با ذوب آهن با نتیجه ٨١ بر ٥٧ پیروز شد و صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

از هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دیدار دو تیم شیمیدر و شهرداری گرگان در تالار بسکتبال آزادی در جریان است. 

در این هفته از مسابقات تیم پگاه با قرعه استراحت روبرو است.

کد مطلب 4490889
زینب حاجی حسینی

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