به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر و لیگ دسته اول از تاریخ ۱۶ دی آغاز می شود و تا ۱۳ بهمن ادامه خواهد داشت. زمان زیادی تا آغاز این پنجره نقل و انتقالاتی باقی نمانده ولی هر روز اسامی مختلفی روی میز مدیران باشگاه ها قرار می گیرد و مذاکره با بعضی بازیکنان فشرده ادامه دارد. در این میان مطرح شدن نام مامه تیام برای تیم تراکتورسازی و رضا قوچان نژاد برای پرسپولیس، جذابیت های نقل و انتقالات را چند برابر کرده است.

در ادامه به آخرین خبرهای نقل و انتقالاتی چند تیم که بیش از سایر تیم ها مطرح شده است، می پردازیم.

پرسپولیس

شاید مهمترین سوژه نقل و انتقالات زمستانی باشگاه پرسپولیس باشد که بعد از دو دوره محرومیت، می تواند بازیکنان جدیدی را به خدمت بگیرد. این باشگاه پیش از شروع فصل با مهدی شریفی، مهدی ترابی، مهدی شیری و سروش رفیعی توافق کرده بود و این بازیکنان با شروع نقل و انتقالات زمستانی، رسما سرخپوش می شوند. علاوه بر این بازیکنان، برانکو ایوانکوویچ قصد به خدمت گرفتن چند بازیکن دیگر دارد. از جمله یک مهاجم، یک دروازه بان و یک مدافع. در پست دفاع، محمد نادری و سینا مریدی مدنظر بودند که مذاکره با این بازیکنان فعلا نتیجه ای نداشته است. در خط حمله، چند بازیکن خارجی و رضا قوچان نژاد مدنظر هستند و گمانه زنی ها حاکی از توافق قوچان نژاد و این باشگاه است. در خط دروازه هم بعد از بی نتیجه ماندن جذب رشید مظاهری، پرسپولیس سراغ گزینه های دیگری از جمله محمدرضا اخباری رفته است. مهدی طارمی هم بازیکنی بود که برانکو برای بازگشتش چراغ سبز نشان داده بود اما به نظر می رسد موانع گرفتن رضایتنامه این بازیکن راه بازگشت این مهاجم را سد کند.

استقلال

نتایج خوب استقلال در چهار هفته پایانی نیم فصل اول و بالارفتن انتظارات از این تیم، یکبار دیگر ضرورت تقویت آبی پوشان را در نیم فصل یادآوری کرد بخصوص اینکه استقلال باید در لیگ قهرمانان آسیا هم با حریفان قدرتمندی دیدار کند. استقلال با فسخ قرارداد الحاجی گرو و مارکوس نیومایر خیلی زود اقداماتش را در نقل و انتقالات نیم فصل آغاز کرد. این باشگاه همچنین مذاکرات مثبتی با سرور جباروف هافبک ازبکستانی فصل گذشته خود داشته است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، جباروف مجددا آبی پوش خواهد شد. همچنین امید نورافکن هافبک فصل گذشته استقلال که این فصل به تیم شارلوا بلژیک رفت، مدنظر وینفرد شفر قرار دارد و مذاکره استقلال با باشگاه بلژیکی برای بازگرداندن این بازیکن ادامه دارد.

سپاهان

امیر قلعه نویی در نیم فصل اول توانست با تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس و پدیده در صدر جدول قرار بگیرد. هرچند طلایی پوشان اصفهان قهرمان نیم فصل شدند اما قلعه نویی بارها از عملکرد تیمش ابراز نارضایتی و تاکید کرد که تیمش نیاز به بازیکنان جدید دارد. مسعود تابش مدیرعامل سپاهان هم روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر، از ضرورت تقویت سپاهان در چند پست از جمله پست سانترفوروارد خبر داد؛ پستی که گفته می شود برای آن الحاجی گرو مهاجم سابق استقلال مذاکراتی صورت گرفته است. قلعه نویی همچنین در پست پشت مهاجم به یک بازیکن نیاز دارد که برای این پست نام محمدرضا حسینی هافبک تیم ذوب آهن به میان آمده است.

تراکتورسازی

تراکتورسازی بعد از جدایی عجیب آنتونی استوکس و لی اروین به شدت جذب یک مهاجم را دنبال کرد و حتی مذاکراتی با مهدی طارمی انجام داد. در روزهای گذشته مدیران و سرمربی تراکتورسازی سعی در متقاعد کردن استوکس و بازگرداندن این مهاجم داشته اند. با این حال رضا قوچان نژاد و علی قربانی هم دو بازیکنی بودند که مورد توجه تراکتورسازی قرار داشتند. اکبر ایمانی هافبک تیم صنعت نفت آبادان هم مذاکرات جدی با باشگاه تراکتورسازی انجام داده است. ایمانی ابتدای فصل مورد توجه تراکتورسازی بود اما در نهایت به صنعت نفت رفت. پست های اینستاگرامی ایمانی درباره تراکتورسازی واکنش باشگاه صنعت نفت را در پی داشت و مدیرعامل این باشگاه، اقدامات ایمانی را غیرحرفه ای خواند. علاوه بر این زمزمه هایی از مذاکره تراکتورسازی با مامه تیام مهاجم فصل گذشته استقلال و فعلی تیم عجمان امارات مطرح شده است.

پدیده

پدیده برای پست دروازه و جذب یک دروازه بان دیگر تلاش هایش را آغاز کرده است. یوسف بهزادی در نیم فصل اول عملکرد خوبی در پدیده داشت ولی مدیران این باشگاه به دنبال یک جانشین مطمئن برای بهزادی هستند. هرچند نام «دخسوس» دروازه بان ماشین سازی برای حضور در پدیده مطرح شده است ولی گزینه نهایی این تیم شهاب گردان است. گردان در صنعت نفت بازی می کند و احتمالا در ازای دریافت طلب ۵۰۰ میلیون تومانی خود از پدیده، راهی این تیم می شود. محمدرضا خلعتبری بازیکن تیم پدیده که این فصل با حضور یحیی گل محمدی به نوعی احیا شده و نقش زیادی در موفقیت پدیده داشته است، مورد توجه دو باشگاه قرار دارد. ذوب آهن با علیرضا منصوریان و تراکتورسازی با محمد تقوی که سابقه کار با خلعتبری را در همین پدیده دارد، به دنبال جذب این بازیکن هستند و شاید شاهد انتقال این بازیکن به اصفهان یا تبریز باشیم.