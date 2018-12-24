به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، شرکت نواتک روسیه اعلام کرد که مجموعهای از قراردادهای تامین و ساختوساز پروژه جاهطلبانه تولید گاز طبیعی مایع در قطب شمال را با شرکتهای بینالمللی امضا کرده است.
علیرغم تهدید مداوم از سوی تحریمهای آمریکا، نووو پیگنان ایتالیا، که تحت مالکیت شرکت کنگلومرایی چندملیتی آمریکا، جنرال الکتریک، قرار دارد، یک قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری برای تامین توربینهای گاز این تأسیسات، منعقد کرد. این شرکت در رقابت برای به دست آوردن این قرارداد با رقیبانی نظیر زیمنس و میتسوبیشی رقابت داشت.
آرکتیک الانجی۲، دومین کارخانه تولید گاز طبیعی مایع نواتک در قطب شمال است.
یک قرارداد دیگر به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار برای ساخت سایت، به امضای پیمانکار انرژی ایتالیا، سایپم و شرکت خدماتی رنسانس ترکیه، رسید.
نواتک، بزرگترین تولیدکننده خصوصی گاز طبیعی در روسیه است. این شرکت از سال ۲۰۱۴ در معرض تحریمهای آمریکا قرار گرفت، اما با تغییر تراکنشهای خود از دلار به یورو توانست به کار خود ادامه دهد. نواتک همچنین سرمایهگذاری ۱۲ میلیاردی چینیها را جایگزین سرمایهگذاران غربی کرد.
اگر آمریکا تحریمهای جدیدی را برای بخش انرژی روسیه وضع کند، نووو پیگنان از طریق دولت ایتالیا به این پروژه ادامه خواهد داد. در ۱۷ دسامبر، رم قراردادی که بین شرکتهای ایتالیایی و روسی منعقد شد را تایید کرد.
نواتک در نظر دارد فعالیتهای کارخانه الانجی۲ را در پایان ۲۰۲۲ آغاز کند. این مرکز درصورتیکه به ظرفیت کامل خود برسد، سالانه ۱۹.۸ میلیون تن الانجی تولید خواهد کرد. تخمین زده شده است که این پروژه ۲۲ میلیارد دلار خرج بردارد.
