به گزارش خبرگزاری مهر، شایان نادری در گردهمایی سراسری مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های عشایری و مسؤولان امور تعاونی‌های عشایر کشور با بیان این که تعاونی‌های عشایری باید به سمت رویکردها و راهکارهای جدید که قانون مجوز داده، برای درآمدزایی بروند. اظهار کرد: تعاونی‌های عشایری با جدیت وارد جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها شوند و بیشترین استفاده و بهره‌برداری را از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای عرضه تولیدات عشایری داشته باشند.

وی بر لزوم تلاش تعاونی‌های عشایری برای افزایش سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های سازمان تعاون روستایی در این زمینه تاکید کرد و گفت: در جامعه عشایری کشور پتانسیل لازم برای جهش در تولید گوشت قرمز وجود دارد.

نادری به راهبردهای سازمان امور عشایر ایران برای تنوع‌بخشی به اشتغال در مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: در این خصوص ۴ راهبرد ویژه شامل توسعه زنجیره و تولید قراردادی گوشت قرمز، توسعه کشت و جمع‌آوری گیاهان دارویی، توسعه گردشگری و توسعه تولید صنایع دستی در مناطق عشایری در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گفته وی، این راهبردها به صورت ویژه برای تنوع‌بخشی به اشتغال عشایر است که راهبرد اصلی در تولید گوشت قرمز و سه راهبرد دیگر مکمل آن هستند و تعاونی‌های عشایری باید توجه ویژه به این برنامه‌ها و راهبردها داشته باشند.

توزیع ۱۰۰ هزار تن نهاده دامی در مناطق عشایری

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که با مساعدت وزیر جهاد کشاورزی ۱۰۰ هزار تن نهاده دامی بین عشایر توزیع شده است، بر دقت تعاونی‌ها در توزیع نهاده‌های دامی بین عشایر واقعی تاکید کرد.

وی با اشاره به اختلاف آمار جمعیت عشایری کشور بین مرکز آمار ایران و اعضای تعاونی‌های عشایری، ابراز کرد: تعاونی‌های عشایری باید جمعیت اعضای خود را پالایش و بروز رسانی کنند تا خدماتی که ارائه می‌دهند به‌دست عشایر واقعی برسد و این اختلاف در آمار یک ضعف و چالش است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

نادری با بیان این که جامعه عشایری هم در خط مقدم امنیت غذایی و هم در خط مقدم امنیت مرزی کشور هستند، عنوان کرد: جامعه عشایری نه تنها باری را برای نظام و دولت ایجاد نکرده‌اند، بلکه باری را از دوش نظام و دولت برداشته‌اند.

وی به ابلاغ دستورالعمل ویژه و طلایی ۱۰ بندی در سفر دوم ریاست جمهور به کهگیلویه‌وبویراحمد در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل یک نقشه راه است که بخشی از آن مربوط به سازمان است و بخش دیگر آن را نیز باید با مطالبه‌گری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگری که در این دستورالعمل تکلیف شده پیگیری کنیم.