  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۴

امام جمعه ارومیه:

مقام شهدای مدافع حرم بسیار بالاتر از دیگر شهداست

مقام شهدای مدافع حرم بسیار بالاتر از دیگر شهداست

ارومیه- نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: مقام شهدای مدافع حرم بسیار بالاتر از دیگر شهداست زیرا آنان در راه دفاع از حریم اهل بیت (ع) به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی یکشنبه شب در دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم آذربایجان غربی افزود: مقام شهدا، مقام بالا و شامخی است و اهل‌بیت (ع) به هر کس که دوست ‌داشتند، برای او دعای شهادت در راه خداوند می‌کردند.

وی اضافه کرد: علاوه بر شهادت، حضور در جبهه نیز نصیب هر کس نمی‌شود و خداوند در قرآن این مساله را به صراحت اعلام کرده است.

وی خطاب به خانواده معظم شهدا بیان کرد: به فرزندان و همسران خود افتخار کنید که خداوند آنان را برای شهادت انتخاب کرده زیرا شهادت مقامی است که نصیب هر کس نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به آیاتی از قرآن در خصوص ملحق شدن خانواده شهدا به این بزرگواران در روز قیامت، ادامه داد: خوشا به حال شما خانواده شهدا زیرا اگر در مسیر شهدا باشید، خداوند شما را در قیامت به آنان ملحق می کند و این، سعادت بزرگی است.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با قدردانی از روحیه خانواده شهدا گفت: اینکه پدر شهید، مسوولان را دلداری می‌دهد، نشان از تربیت به سبک اهل ‌بیت (ع) در خانواده‌هاست و باید این تربیت را قدر بدانیم.

آذربایجان غربی چهار شهید برای دفاع از حریم اهل بیت (ع) تقدیم کرده که سعید شبان، مصطفی قاسم پور، اسماعیل شجاعی و رضا نقشی را شامل می شود.

کد مطلب 4493582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها