قاچاق ۲.۵ میلیارد دلاری پوشاک/ آغاز طرح برخورد از هفته بعد

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق، در دو مرحله پیشگیری و برخورد اجرا می‌شود، اظهار داشت: شهریور ماه سال جاری وزیر صنعت، دستورالعمل گواهی ثبت نمایندگی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، هر شخصی بخواهد پوشاک خارجی عرضه کند، باید دارای نمایندگی برند خارجی مربوطه باشد و ملزم به ثبت نمایندگی خود شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه از اسفند سال ۹۵ واردات و ثبت سفارش پوشاک، منوط به داشتن نمایندگی شده است، گفت: در سال ۹۶ بخشنامه صدور گواهی فعالت واردکنندگان پوشاک تهیه و ابلاغ شده و جلسات زیادی برای آموزش اصناف در این ارتباط برگزار شده است؛ بنابراین طی سال‌های گذشته به اندازه کافی در حوزه پیشگیری، آموزش و آگاه‌سازی، اقدام شده و اکنون زمان اتمام حجت نهایی است.

دهقانی‌نیا با اشاره به درخواست از ۴۰ مجتمع هدف، برای نصب اطلاعیه طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق و اخطار به مغازه داران، گفت: چنانچه برند های خارجی بخواهند در کشور فعالیت داشته باشند، باید در سامانه ثبت و مجوز داشته باشد.

وی با اشاره به آغاز برخورد با عرضه نشان‌های پوشاک قاچاق در واحدهای تجاری، افزود: روز گذشته تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و پلیس به مجتمع‌های هدف مراجعه و اخطار کتبی نهایی پیش از مقابله را به واحدهای صنفی ابلاغ کردند تا دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نماند.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: از هفته آینده نیز با اضافه شدن نمایندگان تعزیرات به تیم‌های عمل کننده، طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق آغاز می‌شود. ‌

ثبت فعالیت ۶۷ برند

دهقانی نیا با بیان اینکه طبق استعلام انجام شده از اتاق اصناف ۵۰ شرکت با ۶۷ برند فعالیت خود را ثبت کرده‌اند، تصریح کرد: باید فضای عرضه پوشاک قاچاق را به تولید داخل تبدیل کنیم، در این صورت اشتغال بیشتر می‌شود، بخش تولید ظرفیت خود را بالا می برد و مشکل اشتغال کشور را حل می‌کند.

وی تاکید کرد: با این برخورد ها، خطرپذیری عرضه پوشاک قاچاق بالارفته و به نوعی از تولید داخل حمایت می شود.

دهقانی‌نیا گفت: برآورد ما از قاچاق در حوزه پوشاک، ۲.۵ میلیارد دلار است و با برخورد درست با این امر، فشار ارزی از این حوزه برداشته می‌شود.