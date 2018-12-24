باند حرفه ای سارقان منازل شهرضا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسین باباکلانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در پلیس آگاهی شهرستان شهرضا برگزار شد، اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق خودرو، چهار مالخر و ۶ دستگاه خودرو مسروقه شدند.

وی تصریح کرد: اعضای این باند حرفه ای سرقت خودرو در گاراژی در شهرضا پاتوق کرده بودند که ماموران آگاهی با هماهنگی قضایی به مخفیگاه آنان اعزام شدند و سه سارق، چهار مالخر و ۶ دستگاه خودرو مسروقه و تعداد زیادی قطعات اوراق شده خودرو در این محل کشف و ضبط شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شهرضا گفت: هر هفت نفر سارق و مالخر با تشکیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی به مراجع قضایی منتقل شدند.

وی گفت: شهروندان هنگام ترک خودرو دقت کنند که درب ها و شیشه ها کاملا بسته باشد و اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئچ مخفی، قفل فرمان و قفل سوییچی و یا قفل پدال و سایر وسائل بازدارنده مجهز و وسایل شخصی کیف، اسناد و مدارک را و اموال با ارزش خود را داخل خودرو، به ویژه روی صندلی و در معرض دید قرار ندهند.

دستگیری باند حرفه ای سرقت منزل در شهرضا

سرهنگ باباکلانی گفت: همچنین باند حرفه ای سرقت منزل با ۱۰ فقره سرقت در شهرضا دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شهرضا بیان داشت: در پی وقوع سرقت های متعدد منازل، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان این که در این راستا تیمی از کاراگاهان مجرب پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کرند، گفت: ماموران با جمع آوری قرائن و شواهد موجود به رد پای یک زن و دو مرد که با همکاری هم اقدام به سرقت منازل می نمودند پی برده و سپس با هماهنگی قضایی در دو عملیات هر سه سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ باباکلانی با اشاره به کشف مقادیر زیادی اموال مسروقه در پاتوق سارقان و فرد مالخر، بیان داشت: هر سه سارق پس از انتقال به پلیس آگاهی و رو به رو شدن با مدارک و قرائن محکم پلیس، به ۱۰ فقره سرقت از منازل که طی چند ماه گذشته در سطح شهرستان مرتکب شده بودند اعتراف کردند.

وی با بیان این که مقدار زیادی از اموال مالباختگان تحویل داده شد گفت: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی منتقل شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شهرضا گفت: از شهروندان خواستاریم در هنگام ترک منزل به خصوص قبل از مسافرت، منزل را به یکی از اقوام مورد اطمینان خود سپرده و از نگهداری پول، ارز و زیور آلات مازاد بر نیاز داخل منزل خودداری و آن ها را به صندوق امانات بانک ها بسپارند.