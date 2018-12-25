زنبورهای عسل شمارش بلدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تحقیق جدیدی نشان می‌دهد مغز زنبورهای عسل تکامل یافته و چنان کارآمد شده که آنها می‌توانند فقط با ۴ سلول عصبی عمل شمارش را انجام دهند.

پژوهشگران در شبیه سازی‌های مدل مغزی که فقط شامل چهار سلول عصبی بود، متوجه شدند این ارگان ساده می‌تواند تا عدد ۵ را بشمرد. البته پژوهش های پیشین نیز به همین نحوه انجام شده بود.

به گفته محققان تعداد اندک سلول های عصبی لازم برای فعال سازی قابلیت شمارش نشان می دهد که ساختار مغز مهم تر از اندازه آن است؛ شبیه سازی‌ها نشان داد یک مغز ساده قابلیت شمارش اعداد محدودی را دارد و می‌تواند هر بار یک آیتم را بشمارد. حال آنکه انسان از روش متفاوتی برای شمارش استفاده کرده و قبل از شمارش، یک گروه از آیتم های خاص را بررسی می‌کند.

در این آزمایش، زنبورهای عسل توانستند ارقام را تا عدد ۵ بشمارند. همچنین طبق این پژوهش می‌توان به زنبورهای عسل آموزش داد تا بین ۲ عدد، رقم کوچکتر یا بزرگتر را انتخاب کنند.

تحقیقات نشان می دهد زنبورها نیازی به درک مفاهیم پیچیده ریاضی ندارند تا بتوانند به این قابلیت ها دست یابند.

«ورا واساس» یکی از محققان دانشگاه کویین مری لندن می‌گوید: مدل ما نشان می‌دهد هرچند شمارش قابلیت است که نیازمند هوش و مغز بزرگتر است، اما مغز کوچک با کوچکترین مدارهای عصبی که به شیوه صحیح به یکدیگر متصل شده اند نیز، می تواند عمل شمارش را انجام دهند.

یافته های این پژوهش در نشریه iScience منتشر شده و نشان می دهد هوش حیوانات همیشه با توجه به تعداد عصب ها تعیین نمی شود.