مسوولان راهکارها برای عدم تکرار اینگونه حوادث را اجرا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی حادثه دردناک واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از دانشجویان منجر شد را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه دردناک واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از دانشجویان عزیز کشورمان انجامید، موجی از تاسف و اندوه برای مردم شریف ایران اسلامی پدید آورد.

از خداوند متعال برای درگذشتگان این رویداد تلخ که فرزندان ملت و سرمایه های ارزشمند آینده کشور بودند، رحمت واسعه الهی، برای خانواده های مصیبت دیده صبر و اجر و برای مصدومین شفای عاجل مسالت دارم.

ضروری است مسوولین امر، ضمن بررسی دقیق علت این سانحه، تمام راهکارهای لازم برای عدم تکرار اینگونه حوادث را تمهید و اجرا کنند و رسیدگی های پزشکی و درمانی لازم برای بهبود هر چه سریعتر آسیب دیدگان مورد توجه قرار گیرد.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران