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۴ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۲

روحانی در پیام تسلیتی به مناسبت حادثه واژگونی اتوبوس؛

مسوولان راهکارها برای عدم تکرار اینگونه حوادث را اجرا کنند

مسوولان راهکارها برای عدم تکرار اینگونه حوادث را اجرا کنند

رئیس جمهور در پیامی حادثه دردناک واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از دانشجویان منجر شد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی حادثه دردناک واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از دانشجویان منجر شد را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه دردناک واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از دانشجویان عزیز کشورمان انجامید، موجی از تاسف و اندوه برای مردم شریف ایران اسلامی پدید آورد.

از خداوند متعال برای درگذشتگان این رویداد تلخ که فرزندان ملت و سرمایه های ارزشمند آینده کشور بودند، رحمت واسعه الهی، برای خانواده های مصیبت دیده صبر و اجر و برای مصدومین شفای عاجل مسالت دارم.

ضروری است مسوولین امر، ضمن بررسی دقیق علت این سانحه، تمام راهکارهای لازم برای عدم تکرار اینگونه حوادث را تمهید و اجرا کنند و رسیدگی های پزشکی و درمانی لازم برای بهبود هر چه سریعتر آسیب دیدگان مورد توجه قرار گیرد.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4495549

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