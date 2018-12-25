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۴ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۱۷

با دستور رئیس دانشگاه؛

کمیته ویژه پیگیری حادثه واحد علوم و تحقیقات تشکیل شد

کمیته ویژه پیگیری حادثه واحد علوم و تحقیقات تشکیل شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پی وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران، دستور تشکیل کمیته ویژه پیگیری این حادثه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ابراز تاسف از وقوع حادثه تلخ واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان به مجید مشکینی معاون توسعه مدیریت و منابع، رضا مسعودی سرپرست واحد علوم و تحقیقات، عنایت الله ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات، سیدحسین طباطبایی مدیرکل حقوقی و مهندس موسوی رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی ماموریت داد تا موارد ذیل را با فوریت مورد بررسی قرار داده و گزارش کنند:

«بررسی دقیق علت بروز حادثه در واحد علوم و تحقیقات و معرفی مسببان آن

رسیدگی دقیق به وضعیت مصدومان این حادثه

همچنین به اعضا این کمیته ویژه دستور داده شد تا با همکاری کارشناسان مجرب و هماهنگی های لازم با دستگاه های قضایی، انتظامی و امنیتی نسبت به بررسی تمامی جوانب حادثه مذکور با قید فوریت اقدام و هرچه سریعتر گزارش مشروحی از آن را به رئیس دانشگاه و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کنند.»

کد مطلب 4495616

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    نظرات

    • احمد میرزاده US ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
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      فرار رو به به جلوی یعنی همین. مسئول اصلی واقعه رئیس دانشگاه آزاد و سرپرست این دانشگاه هستند. اما ایشان دستور پیگیری صادر کرده

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