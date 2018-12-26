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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

در شرایط آب و هوایی عجیب؛

بارش تگرگ به اندازه توپ تنیس در سیدنی!

بارش تگرگ به اندازه توپ تنیس در سیدنی!

به طور معمول در این فصل سال سیدنی آب وهوایی گرم دارد اما بارش تگرگ هایی به اندازه توپ تنیس مردم این شهر را شگفت زده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر،  به طور معمول هنگام تعطیلات کریسمس در استرالیا برف نمی بارد اما به نظر می رسد آب وهوای امسال عجیب و غریب باشد.

در همین راستا روز کریسمس در شهر سیدنی استرالیا طوفان تگرگ بارید. حجم برخی از دانه های تگرگ به اندازه توپ گلف و توپ تنیس بود. 

این طوفان ناگهانی به استخرها و خودروها خسارت زد. جالب آنکه عکس های کاربران از طوفان ناگهانی نشان داد برخی دانه های تگرگ به شکل گل بوده اند.

به طور معمول در این فصل سال سیدنی آب وهوایی بسیار  گرم را تجربه می کند. اما تکه های یخی که در اشکال و ابعاد مختلف از آسمان باریدند، همه را شگفت زده کردند.

کد مطلب 4495796

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