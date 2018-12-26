تسلیت وزیر بهداشت در پی درگذشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در پیام تسلیت دکتر سید حسن هاشمی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «هنوز اشک چشمان مردم این سرزمین در غم از دست دادن گل‌های نوشکفته‌مان در زاهدان خشک نشده که خبر واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد، داغ دیگری بر دل‌ها نشاند.

ضمن عرض تسلیت درگذشت تنی چند از آینده‌سازان و سرمایه‌های بی‌بدیل کشور به خانواده‌های ارجمندشان و آرزوی شفای مصدومان، به اطلاع هموطنان می‌رسانم، مراحل درمان فرزندان‌ عزیزمان با نظارت قائم مقام اینجانب و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی پایتخت، به دقت پیگیری می‌شود.

امید که از این پس با مدیریت مناسب، شاهد حوادثی چنین دردناک و از دست دادن کودکان عزیز و جوانان برومندمان نباشیم.»