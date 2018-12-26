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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

آغاز معاملات در کانال ۱۰هزار تومانی؛

سودای دلالان برای افزایش دوباره نرخ دلار/سکان بازار بدست بازارساز

سودای دلالان برای افزایش دوباره نرخ دلار/سکان بازار بدست بازارساز

اگرچه دلالان دیروز با پایان یافتن معاملات رسمی ارز در صرافی‌های بانکی،تلاش کردند نرخ را افزایش دهند،اما سکان بازار بدست بانک مرکزی است و نرخ امروز در کانال ۱۰هزار تومانی معاملات را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پایان معاملات دیروز بازار ارز با حضور دلالان و تلاش آنها برای ساختن یک جو غیرمنطقی به منظور بالا بردن نرخ، همراه شد. برهمین اساس، دلار تا مرز ورود به کانال ۱۲ هزار تومان هم بالا رفت و خوشبختانه با دخالت بازارساز، نرخ در معاملات شبانه، حتی در بازار هرات که هنوز مرجعی برای فعالیت دلالان در بازار ارز ایران است، کاهش یافت. به تبع آن، آنگونه که فعالان غیررسمی بازار ارز می‌گویند، در اتاق‌های معاملاتی نیز نرخ کاهش یافت و همین امر، بار دیگر به دلالان نشان داد که سکان بازار به دست بازارساز است و آنها برای بالابردن نرخ ارز جایی برای مانور ندارند.

آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، پس از آن تحرکات اولیه، نرخ دلار در معاملات شبانه به زیر ۱۱ هزار تومان هم ریزش کرد و هیجانات بازار تا حدودی کنترل شد. نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم تلاش عصر دیروز دلالان، اما پیش‌بینی‌های بازارساز برای هدایت امروز در بازار ارز، به سمت ورود نرخ به کانال ده هزار تومانی است  و این مساله، این سناریو را تقویت می‌کند که دخالت بانک مرکزی امروز بیشتر از دیروز خواهد بود.

 یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صرافی‌های بانکی امروز با توجه به ورود بانک مرکزی ، حتما هدایت‌گر بازار خواهند بود و البته جای نگرانی از بابت تزریق و هدایت بازار ارز وجود ندارد. در این میان باید توجه داشت که دلالان جای مانور زیادی در بازار ارز ندارند.

وی افزود: دلالان به دنبال این هستند که قیمت ارز مجدد، روند افزایشی به خود بگیرد، اما حضور بانک مرکزی در بازار پررنگ خواهد بود و اجازه جهش در نرخ را نمی‌دهد. به هر حال بخشی از روند بازار برای افزایش تقاضا به دلیل تسویه حسابهای خارجی پایان سال میلادی طبیعی است ولی جای نگرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل(۱۱:۰۰) صرافی‌های بانکی، روز معاملاتی خود را با نرخ ۱۰ هزار و ۸۵۰ تومان دلار برای خرید و ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش آغاز کردند.

کد مطلب 4495859

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    نظرات

    • جاوید IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
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      آره بانک مرکزی حرف نداره و اجازه نمی دهد دلار به بالای 10 هزارتومان برسد. اگر رسید تقصیر دلالان است.

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