به گزارش خبرنگار مهر، حسین دارابی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت جدید شهر تنگ ارم، گفت: به زودی بیمارستان خیریه نورآوران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت جدید تنگ ارم برای ارائه خدمات درمانی به بیماران چشمی و دندانپزشکی بخش ارم و بوشکان مستقر خواهد شد.

وی اضافه کرد: با تلاش شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، تمامی امکانات زیست محیطی و رفاهی به منظور استقرار تیم‌های پزشکی بیمارستان خیریه نورآوران سلامت مهیا شده است.

وی افزود: در نشستی که با بخشدار و مسئولین بخش ارم داشته‌ایم، تأمین امنیت و همچنین تأمین نیروهای خدماتی برای نظافت بیمارستان صحرایی نورآوران سلامت تا پایان حضور آنها در شهر تنگ ارم برعهده بخشداری است و برای دسترسی بهتر و رفت و آمد وسایل نقلیه، تمامی مسیرهای ارتباطی به مرکز خدمات جامع سلامت جدید تنگ ارم نیز بهسازی خواهد شد.

دارابی با بیان اینکه، فرایند تکمیلی و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم هرچه زودتر باید به اتمام برسد بر استاندارد و با کیفیت بودن عملیات عمرانی در این پروژه تاکید کرد.

قایم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه ریزی خاطرنشان کرد: تجهیزات پزشکی مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم قبل از افتتاح از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأمین و در مرکز مستقر خواهد شد.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهرو معاونان بهداشتی، درمانی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، رییس و معاونین شبکه بهداشت و درمان دشتستان در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر تنگ ارم از سرپرست و تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم در راستای ارائه خدمات درمانی به موقع به بیماران و نجات جان مصدومین با اهدای لوح، تقدیر و تشکر بعمل آوردند.