  1. استانها
  2. بوشهر
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

بیمارستان خیریه در تنگ‌ارم دشتستان مستقر می‌شود

بیمارستان خیریه در تنگ‌ارم دشتستان مستقر می‌شود

بوشهر - قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از استقرار بیمارستان خیریه سلامت در تنگ‌ارم دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دارابی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت جدید شهر تنگ ارم، گفت: به زودی بیمارستان خیریه نورآوران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت جدید تنگ ارم برای ارائه خدمات درمانی به بیماران چشمی و دندانپزشکی بخش ارم و بوشکان مستقر خواهد شد.

وی اضافه کرد: با تلاش شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، تمامی امکانات زیست محیطی و رفاهی به منظور استقرار تیم‌های پزشکی بیمارستان خیریه نورآوران سلامت مهیا شده است.

وی افزود: در نشستی که با بخشدار و مسئولین بخش ارم داشته‌ایم، تأمین امنیت و همچنین تأمین نیروهای خدماتی برای نظافت بیمارستان صحرایی نورآوران سلامت تا پایان حضور آنها در شهر تنگ ارم برعهده بخشداری است و برای دسترسی بهتر و رفت و آمد وسایل نقلیه، تمامی مسیرهای ارتباطی به مرکز خدمات جامع سلامت جدید تنگ ارم نیز بهسازی خواهد شد.

دارابی با بیان اینکه، فرایند تکمیلی و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم هرچه زودتر باید به اتمام برسد بر استاندارد و با کیفیت بودن عملیات عمرانی در این پروژه تاکید کرد.

قایم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه ریزی خاطرنشان کرد: تجهیزات پزشکی مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم قبل از افتتاح از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأمین و در مرکز مستقر خواهد شد.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهرو معاونان بهداشتی، درمانی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، رییس و معاونین شبکه بهداشت و درمان دشتستان در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر تنگ ارم از سرپرست و تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم در راستای ارائه خدمات درمانی به موقع به بیماران و نجات جان مصدومین با اهدای لوح، تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

کد مطلب 4496338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها