لزوم غربالگری سرطان روده بزرگ در بزرگسالان

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دارابی صبح شنبه در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت تنگک بیان کرد: با انجام غربالگری منظم، میتوان تغییرات غیرطبیعی در روده را پیش از بروز علائم جدی شناسایی کرده و با درمان سریعتر، احتمال درمان کامل و پیشگیری از پیشرفت بیماری را افزایش داد.
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: غربالگری سرطان روده بزرگ در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر، عالیشهر و چغادک در حال انجام است.
دارابی اضافه کرد: اقدام این مرکز به عنوان الگویی موفق برای سایر مراکز بهداشت در استان مطرح شده است.
سرپرست معاونت بهداشت، رئیس گروه بیماریهای غیر واگیر و تیم مدیریتی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از مرکز خدمات جامع سلامت تنگک بازدید کردند.
در این بازدید، از تلاشهای بیوقفه و انگیزه بالای پرسنل مرکز تنگک در انجام موفق این غربالگریها قدردانی شد.
