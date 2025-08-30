  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

لزوم غربالگری سرطان روده بزرگ در بزرگسالان

لزوم غربالگری سرطان روده بزرگ در بزرگسالان

بوشهر- سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: غربالگری سرطان روده بزرگ در سنین ۵۰ تا ۶۹ سال یکی از اقدامات حیاتی برای تشخیص زودهنگام این بیماری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دارابی صبح شنبه در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت تنگک بیان کرد: با انجام غربالگری منظم، می‌توان تغییرات غیرطبیعی در روده را پیش از بروز علائم جدی شناسایی کرده و با درمان سریع‌تر، احتمال درمان کامل و پیشگیری از پیشرفت بیماری را افزایش داد.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: غربالگری سرطان روده بزرگ در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر، عالیشهر و چغادک در حال انجام است.

دارابی اضافه کرد: اقدام این مرکز به عنوان الگویی موفق برای سایر مراکز بهداشت در استان مطرح شده است.

سرپرست معاونت بهداشت، رئیس گروه بیماری‌های غیر واگیر و تیم مدیریتی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از مرکز خدمات جامع سلامت تنگک بازدید کردند.

در این بازدید، از تلاش‌های بی‌وقفه و انگیزه بالای پرسنل مرکز تنگک در انجام موفق این غربالگری‌ها قدردانی شد.

کد خبر 6574565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها