دریافت 4 MB کد مطلب 4496381 محمدعلی پورنیا https://mehrnews.com/xNdJT ۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶ کد مطلب 4496381 فیلم جامعه فیلم جامعه ۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶ فیلم و تصاویر دیده نشده از حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه آزاد ۱۰ کشته و ۲۵ مصدوم برجای گذاشت که حال برخی از مصدومان همچنان وخیم است. کپی شد مطالب مرتبط تشریح وضعیت عمومی مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس اجساد۱۰نفراز جانباختگان حادثه اتوبوس تحویل بستگان شدند وضعیت نامناسب جاده دانشگاه آزاد بروجرد/ چهارخطه شدن مسیر به کندی انجام میشود روشن کردن شمع به یاد جانباختگان واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان برچسبها دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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