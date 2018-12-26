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کد مطلب 4496381
محمدعلی پورنیا
  1. فیلم
  2. جامعه
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶

فیلم و تصاویر دیده نشده از حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد

فیلم و تصاویر دیده نشده از حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد

واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه آزاد ۱۰ کشته و ۲۵ مصدوم برجای گذاشت که حال برخی از مصدومان همچنان وخیم است.

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