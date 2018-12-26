روشن کردن شمع به یاد جانباختگان واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، میدان دانش واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد پس از یک روز از گذشت حادثه تلخ واژگونی اتوبوس و مجروح و جان باختن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه حال و هوای دیگری داشت چراکه دانشجویان با حضور در این میدان به یاد جانباختگان این حادثه شمع روشن کردند.

همچنین ظهر امروز همزمان با برگزاری نماز ظهر و عصر در مسجد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و مساجد واحدهای مختلف این دانشگاه در سراسر کشور مراسم دعا و نیایش برای سلامتی مصدومان این حادثه برگزار شد.

ظهر روز گذشته ۴ دی ماه براثر حادثه واژگونی یک اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات تعداد ۲۸ دانشجو مصدوم و ۱۰ دانشجو نیز جان باختند.