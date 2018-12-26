مازندران از استان های ممتاز در فعالیت های قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو شامگاه چهارشنبه در نشست فصلی روسای ادارات امورقرآنی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های شمالی کشور در محمودآباد ضمن تقدیر از مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران ، اظهار داشت:استان مازندران از استان های ممتاز و شاخص در حوزه فعالیت های قرآنی است و بسیاری از فعالیت های بومی قرآنی اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی مازندران باید به عنوان الگو در استان ها معرفی شود .

وی در ادامه با اشاره به نشست های فصلی و منطقه ای استان های کشور ، افزود : نشست های منطقه ای و فصلی در جهت تبادل آراء و اندیشه و با هدف تعامل سازنده بین استان های همجوار برنامه ریزی شده است که می تواند منشاء برکات زیادی باشد.

رئیس سازمان درالقرآن الکریم کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی کمیت ها و کیفیت های فعالیت های قرآنی در این نشست ها اشاره و تصریح کرد : آینده فعالیت های قرآنی باید بازنگری شود زیرا بسیاری از مقتضیات زمان و سرعت رشد تکنولوژِهای نوین در حال تغییرات است و باید بر اساس این شاخص ها فعالیت ها را برنامه ریزی کنیم.

مهدی قره شیخ لو در ادامه مباحث خود به جلب مشارکت های عمومی در حوزه ترویج قرآن اشاره و تاکید کرد : باید ظرفیت های منطقه ای استان های همجوار شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بسیاری از طرح های بومی و استانی می تواند به عنوان یک الگو برای دیگر استان ها اجرایی شود.

عضو شورای توسعه فعالیت های قرآنی کشور با تمرکز بر تولید محتوای نو و فاخر در حوزه قرآن ، بیان کرد: استخراج جذابیت های قرآنی می تواند برای تولید محتوای فاخر و اثرگذار موثر واقع شود و باید در این حوزه بیشتر متمرکز شد.

قره شیخ لو در پایان سخناد خود به اهمیت برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی و سبک زندگی قرآنی در استان های کشور اشاره و تاکید کرد : مصباح الهدی و نورالهدی مازندران از طرح های موفق مازندران است که می تواند برای برگزاری کارگاه های سبک زندگی ظرفیت خوبی باشد و این طرح می تواند به عنوان یک الگو در دیگر استان های کشور اجرایی شود.

رییس سازمان درالقرآن الکریم در پایان با تاکید سرعت بخشی توآم با مدل سازی فعالیت های قرآنی ، اظهار داشت : اعتبارات بودجه ای فعالیت های قرآنی سازمان درالقرآن بسیار محدود است و در برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ هم نیازمند توجه جدی و تخصیص کامل اعتبارات بودجه ای فعالیت های قرآنی در این سال هستیم و فعالیت های کمیته قرآن دهه فجر انقلاب اسلامی هم در تمام استان ها در حال فعالیت هستند تا چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را جشن بگیریم.

گفتنی است نشست های فصلی روسای ادارات امور قرآنی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های شمالی کشور با حضور نمایندگان استان های مازندران ، گیلان ، گلستان ، البرز ، سمنان و تهران در اردوگاه قرآنی چاکسر محمودآباد با حضور رئیس سازمان درالقرآن الکریم کشور در حال برگزاری است.