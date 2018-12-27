ثبت اولین برد و باخت برای آبادانی ها و مشهدی ها

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری ٤ دیدار هفته هفتم در تهران، آبادان، گرگان و مشهد پیگیری شد و طی آن تیم های صنعت نفت آبادان، شهرداری گرگان، نیروی زمینی و آویژه صنعت حریفان خود را شکست دادند.

در این هفته از رقابت ها، صنعت نفت آبادان در دیدار خانگی برابر شیمیدر تهران متحمل شکست ٥٢ به ٥٧ شد.

این اولین شکست آبادانی ها در این فصل از رقابت ها بود، با ثبت این نتیجه پتروشیمی به عنوان تنها تیم بدون باخت در جدول رده بندی، بدون باخت شدند.

پتروشیمی در این هفته از مسابقات مقابل شهرداری گرگان به برتری ٦٢ بر ٥٢ دست یافت و صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

آویژه صنعت مشهد در این هفته از مسابقات باشگاهی بسکتبال به اولین برد خود دست یافت. این تیم در دیدار خانگی برابر پگاه به برتری٨١ بر ٧٠ دست یافت.

در تهران هم تیم نیروی زمینی موفق شد ذوب آهن را با نتیجه ٨٠ بر ٧٦ شکست دهد.