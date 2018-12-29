صادق ورمزیار در گفت‌گو با خبرنگار مهر در مورد پیش بینی اش از عملکرد تیم ملی در رقابتهای جام ملت های آسیا اشاره کرد و گفت: وقتی می‌خواهیم در مورد تیم ملی صحبت کنیم، باید با تفکرات و برنامه‌ریزی‌های کی‌روش آشنا باشیم. با توجه به اینکه نمی‌دانیم او چه شیوه و برنامه‌ای را برای جام ملت‌ها در نظر گرفته، باید صبور و منتظر کارهای این سرمربی پرتغالی باشیم.

وی ادامه داد: تیم ما از نظر روحی و روانی باید به شرایط ایده‌آل برسد. وقتی ما مقابل فلسطین به تساوی یک بر یک دست پیدا می‌کنیم، این نشان می‌دهد که از لحاظ روحی در شرایط خوبی نیستیم و کادر فنی تیم ملی باید تیم را برای شروع مسابقات، به آمادگی روحی و روانی رسانده و این تزلزل را از بازیکنان تیم ملی بیرون کند. مطمئناً بازی‌های تدارکاتی بیشتر نقش مؤثری در این خصوص خواهد داشت و امیدوارم کی‌روش بتواند پس از برگزاری دو دیدار تدارکاتی دیگر، به آنچه که می‌خواهد دست پیدا کرده و نقاط ضعف خود را برطرف کند.

ورمزیار در پاسخ به این سؤال که انتظارات مردم از تیم ملی بالا رفته است، افزود: باید به مردم حق بدهیم. حدود ۸ سال است کی‌روش در تیم ملی ما حضور دارد. تمام تدارکاتی را که لازم داشته، نه به طور کامل اما نسبت به گذشته برای او فراهم شده است. در جام‌جهانی عملکرد خوبی داشته و حالا زمان آن است که بعد از ۴۳ سال، تیم ملی ما در جام ملت‌های آسیا موفق باشد. مردم وقتی می‌بینند این سرمربی سال‌هاست در تیم ملی ما حضور دارد، هر آنچه را که خواسته انجام شده، حالا از او می‌خواهند که تیم ملی را به قهرمانی در جام ملت‌های آسیا برساند؛ بنابراین انتظارات از تیم ملی بالاست و باید چند روز دیگر منتظر بمانیم تا ببینیم کی‌روش و بازیکنانش چه عملکردی در جام ملت‌های آسیا خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی ما می‌تواند در این تورنمنت بزرگ آسیایی به قهرمانی دست پیدا کند؟ تصریح کرد: این آرزوی همه ما است اما باید بدانیم تمام تیم‌های حاضر در این تورنمنت به دنبال قهرمانی هستند؛ کره، ژاپن و عربستان، تیم‌هایی هستند که نمی‌خواهند به سادگی قهرمانی را از دست بدهند. تیم ما هم شرایط خوبی دارد، از بازیکنان باتجربه‌ای که در اروپا بازی می‌کنند، سود می‌برد و حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای تیم ما در جام ملت‌های آسیا رخ خواهد داد.

ورمزیار در پاسخ به این پرسش که این روزها انتقادات شدیدی از سوی مربیان و پیشکسوتان به کی‌روش می‌شود، گفت: در این شرایط حساس مخالف این انتقادات هستم. این جنگ روانی تنها به ضرر تیم ملی کشورمان خواهد بود البته کی‌روش باید قبول کند که بیش از اندازه درگیر این مسائل شده و نباید خود را وارد این حاشیه‌ها کند.

بازیکن پیشین تیم ملی تأکید کرد: از مربیان داخلی و پیشکسوتان هم انتظار بیشتری می‌رود که در این زمان انتقادات را کمتر کرده و آرامش را به اردوی تیم ملی برسانند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توانیم تیم‌های بزرگی همچون کره و ژاپن را به راحتی شکست دهیم؟ خاطرنشان کرد: همه تیم‌ها در جام ملت‌ها کار بسیار سختی دارند. همانطور که ما به فکر شکست این دو تیم هستیم، آنها هم به دنبال پیروزی برابر ما هستند؛ بنابراین باید بپذیریم کار سختی داریم و تنها با تلاش، برنامه‌ریزی دقیق و چیدمان خوب در زمین می‌توانیم به قهرمانی در آسیا دست پیدا کنیم.