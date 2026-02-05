۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

کاهش ۲۴ درصدی فوتی‌های حوادث در بیمارستان‌های فارس

شیراز- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کاهش محسوس فوتی بیمارستانی بیماران ترومایی خبر داد و گفت:این آمار در حالی رقم خورده که آمار حوادث ترومایی حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان با اشاره به عملکرد موفق سامانه تروما در مراکز درمانی استان فارس گفت: در یک سال گذشته علی‌رغم افزایش قابل توجه ۱۸ درصدی مراجعات ناشی از حوادث ترومایی، مرگ‌ومیر بیمارستانی این بیماران حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این دستاورد حاصل همکاری هماهنگ تیم‌های درمانی و امدادی، بهبود فرآیندهای درمان، افزایش آمادگی نیروی انسانی، ارتقای تجهیزات و اجرای دقیق پروتکل‌های تخصصی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تشریح عملکرد سامانه تروما افزود: به محض ورود مصدوم حادثه‌دیده به بیمارستان، پس از انجام تریاژ و ثبت اطلاعات اولیه، سامانه تروما به‌صورت هوشمند هشدارهای لازم را به تیم پزشکی اعلام کرده و همزمان، پروتکل‌های درمانی مبتنی بر معتبرترین منابع علمی روز دنیا را متناسب با سطح تریاژ بیمار ارائه می‌دهد که این موضوع نقش مؤثری در تسریع و بهبود روند درمان دارد.

