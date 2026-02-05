به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان با اشاره به عملکرد موفق سامانه تروما در مراکز درمانی استان فارس گفت: در یک سال گذشته علیرغم افزایش قابل توجه ۱۸ درصدی مراجعات ناشی از حوادث ترومایی، مرگومیر بیمارستانی این بیماران حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: این دستاورد حاصل همکاری هماهنگ تیمهای درمانی و امدادی، بهبود فرآیندهای درمان، افزایش آمادگی نیروی انسانی، ارتقای تجهیزات و اجرای دقیق پروتکلهای تخصصی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تشریح عملکرد سامانه تروما افزود: به محض ورود مصدوم حادثهدیده به بیمارستان، پس از انجام تریاژ و ثبت اطلاعات اولیه، سامانه تروما بهصورت هوشمند هشدارهای لازم را به تیم پزشکی اعلام کرده و همزمان، پروتکلهای درمانی مبتنی بر معتبرترین منابع علمی روز دنیا را متناسب با سطح تریاژ بیمار ارائه میدهد که این موضوع نقش مؤثری در تسریع و بهبود روند درمان دارد.
