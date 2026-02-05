محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، طی امروز و فردا جو پایدار سبب افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان و وقوع مه رقیق در برخی نقاط بهویژه بخشهای جنوبی خواهد شد.
وی افزود: از اواخر وقت فردا، استان بهتدریج تحت تأثیر سامانه بارشی فراگیری قرار میگیرد که تا اواخر روز یکشنبه در اغلب نقاط استان بهویژه نیمه شمالی، نیمه شرقی و ارتفاعات فعال خواهد بود و رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، ریزش تگرگ در برخی نقاط و بارش برف در ارتفاعات را به همراه دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین حجم و شدت بارشها از اوایل وقت شنبه تا اواسط روز یکشنبه در نیمه شمالی، بخشهای شرقی، جنوبشرقی، مرکزی و بهویژه ارتفاعات استان پیشبینی میشود.
سبزهزاری ادامه داد: دوشنبه در ارتفاعات استان احتمال بارشهای پراکنده برف و باران وجود دارد و در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.
وی بیان کرد: در شبانهروز گذشته، رامشیر با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد گرمترین و دزپارت با دمای ۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: اهواز نیز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۲۱.۴ درجه و کمینه دمای ۸.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما