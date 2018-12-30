به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رَپ، رینگو لام کارگردان هنگ کنگی که فیلم های شاخصی مانند «شهر در آتش»، «زندان در آتش» و «مدرسه در آتش» را در دهه ۸۰ میلادی ساخت در سن ۶۳ سالگی درگذشت.

بنا به گزارش روزنامه اَپل دیلی هنگ کنگ روز شنبه ۲۹ دسامبر همسر این کارگردان او را بیهوش روی تخت پیدا کرد، همسر لام سپس با آمبولانس تماس گرفت اما پیش از آمدن آمبولانس کارگردان هنگ کنگی از دنیا رفته بود. علت مرگ هنوز اعلام نشده است.

لام به اعتقاد بسیاری از افراد، یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینمای هنگ کنگ بود. او در سال ۱۹۵۵ با نام کامل لام لینگ تونگ در هنگ کنگ به دنیا آمد. این کارگردان مطرح هنگ کنگی در سال ۱۹۸۳ نخستین فیلم خود را که یک پروژه ناتمام به نام «روح عشق» بود، کارگردانی کرد. او سپس در سال ۱۹۸۶ فیلم موفق و محبوب «شهر در آتش» را با بازی چو یون فات ساخت که به نخستین قسمت یکی از مشهورترین سه گانه های تاریخ سینمای هنگ کنگ تبدیل شد. این فیلم برای لام جایزه بهترین کارگردانی را از جوایز فیلم هنگ کنگ به ارمغان آورد و از «شهر در آتش» به عنوان منبع الهام کوئنتین تارانتینو برای ساخت «سگ های انباری» نخستین فیلم بلند این کارگردان یاد می شود. از مهم ترین ارجاعات تارانتینو در «سگ های انباری» به فیلم «شهر در آتش» می توان به صحنه راه رفتن چهار مرد با کت و شلوار سیاه و همچنین صحنه تیراندازی به پلیس با دو اسلحه اشاره کرد. خود تارانتینو بعدها در مصاحبه با بالتیمور سان از تاثیرپذیریش از این فیلم و برداشتن ایده هایی از آن سخن گفت.

«زندان در آتش» و «مدرسه در آتش» دنباله های «شهر در آتش» بودند که در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ به نمایش در آمدند.

لام در سال ۱۹۹۶شجاعانه قدم به هالیوود نهاد و ژان کلود ون دام بلژیکی را در فیلم «نهایت خطر» کارگردانی کرد، فیلم البته موفق نبود و لام مجبور به بازگشت به هنگ کنگ شد.

وی سپس در هنگ کنگ فیلم موفق «در آماده باش کامل» (۱۹۹۷) را ساخت.

«اژدهای دوقلو» (۱۹۹۲) با بازی جکی چان، «در جهنم» (۲۰۰۳) با بازی ژان کلود ون دام و فیلم اکشن «مثلث» (۲۰۰۷) از دیگر آثار شاخص رینگو لام در دنیای سینما هستند.

آخرین فیلم این کارگردان تریلر اکشن «آسمان در آتش» با بازی دانیل وو محصول ۲۰۱۶ بود.