راهکار دشمنان در تحریم شکست خورده است/آمریکا بازهم موفق نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در حاشیه همایش علمی تخصصی "چهل سال توطئه، چهل سال مقاومت" که صبح امروز در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انقلاب اسلامی تاکنون بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی کرده است.

وی جنگ تحمیلی را یکی از توطئه های دشمنان علیه ایران اسلامی دانست و افزود: جنگ تحمیلی یکی از حربه های دشمن بود اما نظام ما بعد از جنگ تحمیلی بسیار قوی تر به راه خود ادامه داد.

سردار وحیدی ادامه داد: دشمنان توطئه تحریم را از سال ۵۸ آغاز کردند و همچنان به این توطئه خود ادامه می دهند اما دستاوردهای علمی برجسته به رغم تحریم‌ برای ایران به دست آمده است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی راهکار دشمنان در تحریم را شکست خورده دانست و گفت: دشمنان در تحریم های اقتصادی ناموفق بودند و در این دوره جدید تحریم های آمریکا علیه ایران نیز موفق نخواهند بود.

وی با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: مسائل رخ داده در سال ۸۸ نوعی از توطئه داخلی بود و قصد آنها راه اندازی انقلاب رنگی در کشور ما بود، که این روش آنها نیز با بصیرت مردم شکست خورد.