تقدیر از شش فرمانده نیروهای مسلح به دلیل برگزاری موفق رزمایش ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) طی مراسمی با تقدیر از برگزارکنندگان رزمایش " اقتدار دریایی سپاه" در خلیج فارس و تنگه هرمز و رزمایش مشترک" آسمان ولایت" ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رزمایش صد هزار نفری "اقتدار" و تجمع بسیجیان، با اهداء لوح تقدیر از ۶ تن از فرماندهان نیروهای مسلح تقدیر کرد.

در این مراسم از سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به دلیل رزمایش پرقدرت آبی و خاکی پیامبر اعظم(ص) ۱۲، سردارسرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به دیلی انجام موفق رزمایش مشترک آسمان ولایت ارتش و سپاه، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه به دلیل انجام رزمایش دریایی در مردادماه سال جاری در خلیج فارس و تنگه هرمز و سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین به دلیل انجام رزمایش سراسری اقتدار و تجمع ۱۰۰ هزارنفری بسیجیان در تهران تقدیر شد.

همچنین در این مراسم از امیر غلامرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی به دلیل انجام موفق رزمایش مشترک آسمان ولایت سپاه و ارتش و امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش به دلیل پشتیبانی از رزمایش آسمان ولایت ارتش و سپاه تقدیر شد.