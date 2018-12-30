تشدید قطع گسترده درختان منطقه ارسباران در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، قلی الله قلی زاده شامگاه دیروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قطع درختان منطقه ارسباران در سطح وسیعی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با ابراز تأسف قلع و قمع درختان منطقه ارسباران مربوط به هفته‌های اخیر نیست این در حالی است که طی هشت ماه گذشته روند قطع گسترده درختان این منطقه تشدید شده است.

وی ادامه داد: اجرای قانون تنفس جنگل‌های شمال کشور را که اجازه نمی‌دهد فعالان حوزه صنایع چوبی درختی را قطع کنند باعث شده تا دلالان و واسطه‌های کارخانجات تولید کاغذ به منطقه ارسباران هجوم بیاورند و در این میان عمدتاً درختان قطع شده قره‌داغ به خارج از آذربایجان شرقی و به استان‌های شمالی حمل می‌شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا منع قانونی برای جلوگیری از قلع و قمع درختان منطقه ارسباران وجود دارد؟ گفت: از نظر قانونی ممنوعیت‌هایی وجود دارد به‌طوری که اگر کسی بخواهد درختان باغ شخصی خود را هم قطع کند بایستی از دستگاه‌های ذی‌ربط مجوز دریافت.

تعرض و دزدی از منابع طبیعی ارسباران را نمی‌توان کتمان کرد

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف، تعرض و دزدی از منابع طبیعی منطقه ارسباران را نمی‌توان کتمان کرد، افزود: متأسفانه دلالان و واسطه‌ها قیمت‌های بالایی برای خرید درختان به مردم می‌دادند و مردم به دلیل مسائل معیشتی و اقتصادی‌شان تحریک به فروش درختان می‌شدند.

قلی زاده تصریح کرد: قطع درختان پیر و پوسیده در باغات امری طبیعی و مرسومی است و باغداران برای این‌که بازدهی باغات را افزایش دهند لازم است درختان پیر و پوسیده را حذف کنند ولی امسال با توجه به مسائل پیش‌آمده قطع درختان در منطقه خیلی بیشتر از حد تصور بود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون در محدوده و حریم شهرها و باغات شهر، نمی‌توان باغات را بدون مجوز قلع و قمع کرد اما چنین قانونی در مورد باغات شخصی روستاها و نزدیک دره‌ها وجود ندارد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور مجوز قطع درختان در مخازن سدهای خداآفرین و عمارت توسط شرکت آب منطقه‌ای استان یادآور شد: درختان مخزن سد ارسباران و عمارت به دلیل مستهلک شدن توسط سازمان آب منطقه‌ای قطع‌شده‌اند که شامل درختان مثمر و غیر مثمر بودند.