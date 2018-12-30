کانون صنفی استادان دانشگاه تربیت مدرس خواستاراصلاح حقوق اساتید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در بخش هایی از این نامه آمده است: «نادیده پنداشتن شئونات اعضای هیات علمی، عدم حمایت مناسب مالی با پرداخت های بسیار ناچیز به میزان ۷ تا ۱۰ درصد حقوق سایر کشورهای منطقه و جهان و نگه داشت نیروی انسانی کشور در محیطی نامناسب از دلایل به صفر رساندن اثربخشی و از دست دادن نیروی انسانی جوان و با دانش کشور است.

اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور انتظار دارند که رئیس جمهور در راستای تحقق توسعه علمی پایدار جمهوری اسلامی ایران به عنوان زیربنایی ترین اقدام در حل چالش های ملی و بین المللی، نسبت به اصلاح حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران، در سطح جهانی منطقه ای در بودجه سال ۹۸ پیش بینی های لازم را مد نظر قرار دهد.

عدم توجه به حفظ نیروی انسانی ماهر و بادانش کشور، ملت ما را درآینده با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت.»