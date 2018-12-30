  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۸

در نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه؛

کانون صنفی استادان دانشگاه تربیت مدرس خواستاراصلاح حقوق اساتید شد

کانون صنفی استادان دانشگاه تربیت مدرس خواستاراصلاح حقوق اساتید شد

رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران واحد دانشگاه تربیت مدرس در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اصلاح حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها در بودجه سال ۹۸ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در  بخش هایی از این نامه آمده است: «نادیده پنداشتن شئونات اعضای هیات علمی، عدم حمایت مناسب مالی با پرداخت های بسیار ناچیز به میزان ۷ تا ۱۰ درصد حقوق سایر کشورهای منطقه و جهان و نگه داشت نیروی انسانی کشور در محیطی نامناسب از دلایل به صفر رساندن اثربخشی و از دست دادن نیروی انسانی جوان و با دانش کشور است.

اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور انتظار دارند که رئیس جمهور در راستای تحقق توسعه علمی پایدار جمهوری اسلامی ایران به عنوان زیربنایی ترین اقدام در حل چالش های ملی و بین المللی، نسبت به اصلاح حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران، در سطح جهانی منطقه ای در بودجه سال ۹۸ پیش بینی های لازم را مد نظر قرار دهد.

عدم توجه به حفظ نیروی انسانی ماهر و بادانش کشور، ملت ما را درآینده با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت.»

کد خبر 4498954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هیات علمی IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      4 0
      پاسخ
      مسولان دولتی ارزشی برای علم و دانش قائل نیستند. اگر بودند بودجه پژوهش که در کشورهای دیگر 5 تا 6 درصد کل بودجه کشور است 0.3 درصد در نظر نمی گرفتند. بعد انتظار پیشرفت کشور را هم دارند.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها