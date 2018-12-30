دستگیری دومین باند سارقان حرفه ای سیم و کابل مخابراتی در میانه

سرهنگ رمضان الهوردیان در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری اعضای سه نفره باند سارقان حرفه ای سیم و کابل مخابرات و اعتراف ایشان به ۸ فقره سرقت خبر داد.

الهوردیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی موضوع در دستور کار مامورین پلیس انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

به گفته وی در پی تحقیقات تخصصی و بررسی های فنی اعضای باند سه نفره سارقان مذکور شناسایی و پس از انجام هماهنگی های لازم با مقامات قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

این مقام انتظامی افزود: در بازجویی های فنی و تخصصی سارقان به هشت فقره سرقت اعتراف نمودند و همچنین فردی که سیم های مذکور را از ایشان خریداری میکرد نیز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شدند از مردم خواست موارد مشکوک را با سامانه ۱۱۰ در جریان گذارند.

گفتنی است در ماه گذشته نیز باند دیگری از سارقان سیم و کابل برق و مخابرات دستگیر شدند که به ۲۴ فقره سرقت اعتراف کردند.