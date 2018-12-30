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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

رئیس کمیسیون اروپا:

نیروهای نظامی مستقر در مرزهای اروپا افزایش می‌یابد

نیروهای نظامی مستقر در مرزهای اروپا افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون اروپا در گفتگویی بر لزوم افزایش نیروهای حفاظت مرزی اروپا موسوم به فرونتکس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ با اشاره به لزوم تامین امنیت بیشتر برای اروپا اظهار داشت: کمیسیون اروپا پیشنهادی مبنی بر افزایش تعداد نیروهای نظامی مستقر در مرزهای اروپا را مطرح کرده است. 

وی در ادامه افزود: در پیشنهاد مطرح شده که شمار نیروهای امنیتی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۰ هزار نیروی نظامی افزایش پیدا کند، که این تعداد حدود ۸۵۰۰ نیروی نظامی از تعداد کنونی بیشتر خواهد بود. 

رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به انتخابات سال ۲۰۱۹ اروپا خاطر نشان کرد: افزایش ضریب امنیتی در اروپا می تواند زمینه سهل الوصول برگزار کردن انتخابات پارلمانی اروپا را فراهم آورد.

کد مطلب 4499290
شقایق لامع زاده

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