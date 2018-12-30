استفساریه شهرداری از دستور کار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در جلسه علنی شورای شهر تهران پیشنهاد کرد که بررسی استفساریه شهرداری تهران در خصوص پرونده های جاری برج باغ در زمان لغو این مصوبه به دلیل کامل نبودن مستندات در دسترس از دستور جلسه شورای شهر تهران خارج شود.



وی در این باره توضیح داد: متن صورت جلسه مشترک دو کمیسیون معماری و شهرسازی و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به عنوان پاسخ استفساریه تهیه نشده است.



سخنگوی شورای شهر تهران با طرح این سوال که چرا این موضوع در دستور جلسه امروز قرار گرفته است، عنوان کرد: در جلسه کمیسیون مشترک مقرر شد آن دسته از پرونده هایی که تا قبل از لازم اجرا شدن مصوبه برج باغ همه عوارضشان را به صورت سیستمی پرداخت کرده اند ولی موفق به دریافت پروانه نشده اند، براساس ضابطه قدیم موفق به گرفتن پروانه شوند، البته این تصمیم منوط به دریافت پرونده ها با امضای شهرداران مناطق و معاونان شهرسازی آنها و همچنین معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بوده است.



وی با بیان اینکه قرار بود مستندات پرونده های مرتبط از سوی شهرداری ارائه شود، گفت: این پرونده ها به شورا ارسال شده اما چون شکل صورت جلسه ندارد و کسی مسئولیت تعداد آنها را نپذیرفته است، برای ما در شورا قابل استناد نیست.



اعطا تاکید کرد: اگر امروز به این استفساریه رای دهیم ضمن اینکه پاسخ به این منظور تنظیم نشده؛ راه را برای اضافه شدن به این پرونده ها باز می گذاریم.



در نهایت پیشنهاد اعطا برای خروج استفساریه از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران و فرصت دو هفته ای برای ارائه اطلاعات از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با ١٦ رای موافق، ١ مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.