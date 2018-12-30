آغاز داوری هفتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی کانون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، با شعار «تمرین زندگی» و با موضوع «رنگ مهربانی» آثار منتخب «دوسالانه ملی هنرهای تجسمی آفرینش» بهمن ۹۷ به نمایش درمیآیند.
معاونت فرهنگی کانون در ۶ دوره قبل به منظور بروز استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان و ایجاد فضایی برای رشد و پرورش این استعدادها دوسالانه ملی هنرهای تجسمی را برگزار کرده است. در این دوره نیز اداره کل آفرینشهای ادبی و هنری کانون با محوریت شعار محوری سال ۹۷ کانون «تمرین زندگی» و موضوع «رنگ مهربانی» فراخوان خود را منتشر کرد.
نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، سفالگری و هنرهای بومی و سنتی مجموعه آثار قابل پذیرش در این رخداد هنری بود که صبح روز ۹ دی داوری این آثار آغاز شده است.
با اعلام دبیرخانه این جشنواره هم اکنون ۱۲۸۹ اثر در بخش نقاشی، ۳۷۲ اثر در بخش خوشنویسی، ۴۳۳ اثر در بخش سفالگری، ۴۰۲ اثر در بخش عکاسی و ۴۰۰ اثر بومی و سنتی و در مجموع ۲۸۹۶ اثر به داوری گذاشته شده است.
هیات داوران بخش نقاشی را معصومه فاضلیمقدس، فیروزه ولدآبادی و رضا عبدلی تشکیل میدهند. همچنین بهزاد ابوالقاسم حسینی، هدی محسنی و عبدالعظیم آذرخیل داوران بخش سفالگری را برعهده دارند.
در عین حال مامک یحییپور، لیلاسادات خوانساری و علیرضا کریمیصارمی داوران بخش عکاسی اعلام شدهاند. همچنین در بخش خوشنویسی مریم علیبیگی، مریم حسینپور و الهه خاتمی و در بخش هنرهای بومی و سنتی فاطمه میرمحمدصادقی، پروین قهرمانینژاد و لیلا کفاشزاده داوری آثار را برعهده دارند.
تمام اعضای مراکز ثابت، فراگیر، سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امکان حضور در این رویداد هنری را داشتهاند.
زمان برگزاری نمایشگاه آثار برتر این جشنواره که با هدف ایجاد فضای رقابت سالم بین اعضای کانون، شناسایی و تشویق اعضای مستعد در فعالیتهای هنری و ایجاد فضای رقابت سالم بین مربیان اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است، به زودی اعلام خواهد شد.
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