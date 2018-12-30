تدوین سند تحول دیجیتال آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید هاشم مداح حسینی این پروژه را در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی است که به واسطه تغییر یا اصلاح و نوآوری در بخشهای مختلف موجب بهبود فرایندها و تغییرهای اقتصادی شده است. افزایش نوآوری، توسعه کارآفرینی، اشتغالزایی، بهبود رفاه عمومی، توسعه بخش خصوصی، از نتایج و ابعاد توسعه اقتصاد دیجیتال است ولیکن این جریان علاوه بر آثار مثبت در برگیرنده مخاطراتی است که نیازمند پیش بینی و آماده سازی است.

مداح حسینی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر با این پرسش مواجه هستیم که کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل های جدید آن چه تهدیدها و فرصت هایی را فراهم می آورند. در این راستا مسایل اقتصادی، فرهنگی و حقوقی، امنیتی و زیرساخت های فنی مطرح می شود که لازم است مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: این پروژه با همکاری دانشگاه تهران آغاز شده که پیش تر این موضوع در قالب کلان تر و ذیل عناوین مختلفی در دستور کار پژوهشکده بوده و نتایج آن به صورت گزارش های مختلف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است.

به گفته وی دامنه و شدت اثرگذاری فناوری های نوین در همه بخشها و اهمیت تحولات ناشی از آن، سوالات مهمی را در این حوزه ایجاد می کند که پاسخ به آن نیازمند مشارکت جمعی شامل کارشناسان، متخصصان مربوطه از بخش دولتی وخصوصی است. موضوعاتی مانند ابعاد و مفاهیم تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، چالش های اقتصاد دیجیتال در بخش های مختلف، شناسایی توانمندسازها و .... از این نمونه است که در این راستا پژوهشکده اقدام به برگزاری فروم اقتصاد دیجیتال کرده و تاکنون با استقبال خوبی از سوی خبرگان این حوزه مواجه بوده است.