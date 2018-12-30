به گزارش خبرگزاری مهر، امیرشجاعان گفت: در این نمایشگاه، تولیدات و دستاوردهای حوزه شهر هوشمند سازمان ها و نهادهای دولتی، اپراتورهای تلفن همراه، فعالان بخش خصوصی و استارت‌آپ ها در معرض دید تمام مدیران ارشد کشور خصوصا حوزه های شهری، شهرداران و عموم مردم قرار خواهد گرفت.

دبیر اجرایی نمایشگاه با اشاره به اینکه دستاوردهای نمایشگاه شهر هوشمند به عنوان یک حرکت ملی مطرح است، گفت: این نمایشگاه، با هدف توسعه بازار شهر هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان شهرهای هوشمند، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود حوزه خدمات شهر هوشمند شهرهای موفق، استفاده موثر از تجربیات موفق شهرهای هوشمند و آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری برپا می شود.

وی با تاکید براینکه باید زمینه حضور همه ذینفعان و حوزه های حاکمیتی و همچنین بخش های خصوصی را با تمام ظرفیت ها و توانایی های که دارند، در نمایشگاه فراهم کرد، افزود: این نمایشگاه با محوریت مواردی همچون دولت هوشمند، ساختمان هوشمند، حمل و نقل، محیط زیست و اقتصاد هوشمند با حمایت و مشارکت نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهرداری تهران و با حضور شرکت های بین المللی و شرکت ها و استارت آپ های داخلی برگزار می شود.

شجاعان با بیان اینکه نمایشگاه شهر هوشمند با هدف توسعه و ترویج فرهنگ شهر هوشمند با ارائه دستاوردها و توانمندی های موفق در سازمان ها، نهادها و شرکت های خصوصی برگزار می شود، گفت: در نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند، تولیدات و دستاوردهای حوزه شهر هوشمند در تمام زمینه ها به عنوان دستاوردها و توانمندی های سازمان ها و نهادهای دولتی، اپراتورهای تلفن همراه و فعالان بخش خصوصی در معرض دید تمام مدیران ارشد کشور خصوصا حوزه های شهری، شهرداران و عموم مردم قرار خواهد گرفت و نخستین استارت آپ ویکند شهر هوشمند نیز برگزار می شود.

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند Smart City Expo ۲۰۱۹ از ۲۳ تا ۲۵ دی ماه جاری در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.