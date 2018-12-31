به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در دیدار آقای زیاد النَخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه تأکید کردند: فلسطین با قدرت خواهد ماند و به لطف الهی در آینده نه چندان دور، پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به یک معادله روشن در قضیه فلسطین گفتند: براساس این معادله اگر مقاومت کنید پیروز خواهید بود و اگر مقاومت نکنید پیروزی نخواهید داشت اما به فضل الهی، مردم فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکنون مقاومت کرده و پیروز بوده اند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: پیروزی مردم فلسطین در سالهای اخیر، به معنای توانایی تشکیل حکومت در تل‌آویو نبوده است که البته این موضوع نیز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی این بوده است که رژیم صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را شکست دهند، به‌وسیله مردم فلسطین و گروههای مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهی پیروزی‌های بزرگ‌تری نیز خواهید داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: رژیم صهیونیستی که در دو جنگ قبلی با گروههای مقاومت، در برهه‌ای بعد از ۲۲ روز و در برهه‌ای دیگر بعد از ۸ روز درخواست آتش بس کرد، در آخرین درگیری، بعد از ۴۸ ساعت خواستار آتش بس شد و این، یعنی به زانو درآمدن رژیم غاصب صهیونیستی.

رهبر انقلاب اسلامی، این اتفاقات را بسیار مهم و از الطاف الهی بر شمردند و تأکید کردند: علت پیروزی‌های مستمر ملت فلسطین در سالهای اخیر، ایستادگی و مقاومت بوده است در آینده و تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فشارهای سنگین جبهه استکبار به جمهوری اسلامی ایران گفتند: این فشارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظیفه الهی، دینی و عقلانی خود در حمایت از فلسطین منصرف شویم.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از مقاومت و مبارزات جهاد اسلامی فلسطین، شفای هرچه زودتر آقای دکتر رمضان عبدالله دبیر کل سابق جهاد اسلامی را از خداوند متعال مسألت کردند.

در این دیدار آقای زیاد النَخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات فلسطین اشغالی و توانایی ها و آمادگی های بالای گروههای مقاومت گفت: مردم غزه با وجود همه فشارها، در مقابل رژیم صهیونیستی و طرح موسوم به «معامله قرن» ایستاده اند که نمونه بارز آن استمرار تظاهرات هفتگیِ «جمعه بازگشت» است.

وی همچنین به پیروزی اخیر مقاومت اسلامی فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی و درخواست این رژیم برای آتش بس بعد از ۴۸ ساعت، اشاره کرد و افزود: امروز توانایی ها و قدرت مقاومت اسلامی فلسطین بیش از هر زمان دیگر است، به‌گونه‌ای که اگر جنگی رخ دهد، تل آویو و همه شهرها و شهرک های رژیم صهیونیستی در تیررس هزاران موشک مقاومت قرار خواهند داشت.