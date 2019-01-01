مبارزه با صهیونیست ها تنها راه دستیابی ملت فلسطین به حقوق خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه وی، با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما همواره حامی ملت فلسطین بوده و خواهیم بود، گفت: از آغاز نهضت اسلامی در سال ۴۲، فلسطین یکی از مسایل مورد نظر همه انقلابیون در ایران بود و امام خمینی (ره) پیوسته در همه سخنرانی هایشان علیه رژیم شاه، از قدس و فلسطین یاد می کردند.

رئیس جمهور با اشاره به ایستادگی ۷۰ ساله ملت فلسطین در برابر تجاوز، ظلم و اشغالگری صهیونیست ها، افزود: جهاد ملت فلسطین، باید تا تعظیم دشمن صهیونیستی در برابر حق ملت فلسطین ادامه یابد. رژیم صهیونیستی با کمک حاکمان جدید کاخ سفید به دنبال تحقق برنامه سلطه بر کل منطقه است که فلسطین نیز بخشی از این برنامه کلی است.

روحانی با مرور تجربیات تلخ برخی گروهها که می کوشیدند از طریق مذاکره با دشمن صهیونیستی به حقوق ملت فلسطین دست یابند، گفت: اسرائیلی ها به رغم نشست ها و توافق های مادرید و اسلو، هرگز حق ملت فلسطین را نپذیرفته اند و بنابر این تنها راه مبارزه و مقاومت تا رسیدن به حقوق حقه خود است.

رئیس جمهور با بیان اینکه "شاید برخی تصور کنند پیروزی در برابر توطئه های صهیونیست ها و آمریکا دست یافتنی نیست"، اظهارداشت: ملت بزرگ ایران در ۴۰ سال گذشته چندین بار نشان داده که می توان با ایستادگی و مبارزه، پیروز شد و امروز نیز دشمنان تلاش دارند در جنگی تازه با حربه تحریم اقتصادی و محاصره کامل، ایران را تحت فشار قرار دهند.

روحانی با تاکید بر اینکه "ما هیچ تردیدی نداریم که در این جنگ اقتصادی بر دشمنان خود پیروز خواهیم شد"، گفت: رهبری ما شجاع و مقاوم در برابر این توطئه ها ایستاده است و ملت نیز در این عرصه مبارزه و مقاومت، یکپارچه و متحد است.

رئیس جمهور اظهارداشت: گروههای فلسطینی و جهادی در این مبارزه ۷۰ ساله، به رغم ناکامی ارتش های برخی کشورهای عربی در برابر دشمن صهیونیستی، موفق شده اند به پیروزی های بزرگی در برابر توطئه های دشمن دست یابند و پیروزی و موفقیت های شما در غزه و ملت های سوریه، عراق، یمن و لبنان، نشانه های بزرگی از یک پیروزی بزرگتر است.

روحانی با اشاره به پشتیبانی افکار عمومی جهان از حقوق تضییع شده ملت فلسطین، گفت: با وجود همه تلاش های آمریکا و اسرائیل، نه تنها ملت ها بلکه دولت ها نیز تسلیم فزون خواهی های دشمن نشده اند و ما شاهدیم که در سازمان ملل، عمده کشورها به قطعنامه های حمایت از حق فلسطینی ها رای مثبت می دهند و حتی کشورهای هم پیمان آمریکا نیز در توطئه های اخیر انتقال سفارت واشنگتن به قدس، با دولت ترامپ نه تنها همراهی نکردند بلکه با این اقدام واشنگتن مخالفت کردند.

رئیس جمهور به فزون خواهی های رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: اگر رژیم صهیونیستی بتواند ملت فلسطین را تسلیم کند با توجه به خوی اشغالگری، تنها به سرزمین اشغال شده فلسطین اکتفا نخواهد کرد و بنابر این ملت های این منطقه باید رژیم صهیونیستی را نه فقط دشمن ملت فلسطین بلکه دشمن همه منطقه بدانند.

روحانی با اشاره به راهپیمایی های بازگشت، این حرکت را نشانه ای از روحیه جهادی و ایستادگی ملت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر دانست و افزود: هدف آمریکا و اسرائیل این است که این باور را از یکسو برای فلسطینی ها ایجاد کنند که ایستادگی و مقاومت فایده ای ندارد و از سوی دیگر زمینه را بوجود آورند تا کشورهای منطقه نیز این رژیم اشغالگر را با همه تجاوزگری هایی که دارد، به رسمیت بشناسند.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت وحدت میان فلسطینی ها اظهارداشت: بی تردید یکی از راههای کوتاه شدن زمان رسیدن به پیروزی، وحدت همه ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است و این رژیم با مقاومت جوانان فلسطینی درخواهد یافت که پیروزی بر فلسطین دست یافتنی نیست و این ملت فلسطین هستند که پیروز نهایی خواهد بود.

رئیس جمهور همچنین در این دیدار شفای هرچه سریعتر دکتر رمضان عبدالله دبیرکل سابق جهاد اسلامی را از خداوند متعال مسئلت کرد.

"زیاد النخاله" دبیر کل جنبش جهاد اسلامی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین تحولات فلسطین اشغالی و توانایی‌ها و آمادگی‌های بالای گروه‌های مقاومت، اظهارداشت: بی تردید حمایت و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، نقش بزرگی در شکست تلاش هایی دارد که هدف آن، بستن پرونده حقوق ملت فلسطین است.

وی با بیان اینکه مردم غزه با وجود فشارها، در مقابل رژیم صهیونیستی و طرح موسوم به «معامله‌ی قرن» ایستاده‌اند که نمونه‌ بارز آن، استمرار تظاهرات هفتگیِ جمعه‌ بازگشت است، گفت: فشارها و حملات شدید آمریکا و اسرائیل علیه ملت فلسطین تحت عنوان معامله قرن، با هدف بستن پرونده فلسطین انجام می گیرد و ما معتقدیم که حتی فشارهای آمریکا بر ایران نیز بخشی از این پروژه معامله قرن است.

دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که ملت فلسطین برغم همه فشارها و تهدیدها، تا رسیدن به حقوق حقه خود دست از مقاومت و مبارزه بر نخواهد داشت.