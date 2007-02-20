ناشر برگزیده استان خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کتاب « آی زنگوله آی زنگوله » در بخش شعر کودک و نوجوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب شایسته تقدیر برگزیده شد. این کتاب، شامل اشعاری ویژه رده سنی کودکان، سروده افسانه شعبان زاده با تصویرگری فهیمه محجوب است.

همچنین در دهمین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال، ماهنامه های « سلام بچه ها و پوپک » که در تهران برگزار شد، سه کتاب از انتشارات این شرکت با عناوین « آغوشت را باز کن» نوشته عذرا جوزدانی، « رنگ های گمشده» سروده ناصر کشاورز و « کتاب غذا (3 و 4) به تصویرگری راشین خیریه به عنوان کتاب های برگزیده معرفی شدند.

در دوازدهمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودک و نوجوان نیز کتاب های « آی زنگوله آی زنگوله» و « سایه های مهربان» افسانه شعبان زاده به صورت مشترک شایسته دریافت دیپلم افتخار و جایزه در بخش خردسال و نوجوان شناخته شد.

دیگر اینکه در سومین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی نیز که طی روزهای اخیر برگزار شد، کتاب « اسم تو یعنی بهار» سروده حمید هنرجو با تصویرگری بیوک ملکی به عنوان کتاب سال استان معرفی شد. این کتاب ویژه گروه سنی نوجوانان و شامل چهارده شعر درباره چهارده معصوم (ع) است.

بر این اساس در سومین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی، شرکت انتشاراتی به نشر آستان قدس رضوی به عنوان ناشر برگزیده سال استان خراسان رضوی انتخاب و لوح ویژه ای دریافت کرد.