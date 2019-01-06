دریافت 6 MB کد مطلب 4505161 https://mehrnews.com/xNjp5 ۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱ کد مطلب 4505161 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱ آخرین وضعیت جزایری و پرونده سکه ثامن از زبان دادستان تهران جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبهای از آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و پرونده سکه ثامن صحبت کرد. کپی شد مطالب مرتبط بازداشت ۸ نفردر پرونده واردات کاغذ/ شکات سکه ثامن ۴هزار نفر شدند اعلام حکم محکومیت "مدیرعامل موسسه ثامن الحجج" در صداوسیما متن کامل حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامنالحجج منتشر شد برچسبها شهرام جزایری دادستانی تهران سکه ثامن
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