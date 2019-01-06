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کد مطلب 4505161
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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

آخرین وضعیت جزایری و پرونده سکه ثامن از زبان دادستان تهران

آخرین وضعیت جزایری و پرونده سکه ثامن از زبان دادستان تهران

جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه‌ای از آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و پرونده سکه ثامن صحبت کرد.

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