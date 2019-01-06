استقرار روحانی در خانه عالم روستای «علیصدر» از توابع کبودرآهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی قمری نیا پیش از ظهر یکشنبه در جمع روحانیون از استقرار روحانی در خانه عالم روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودرآهنگ خبر داد.

حجت‌الاسلام حسینعلی قمری نیا با اعلام رضایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و دینی روحانیون و مبلغین اظهار داشت: روحانیون، مبلغین و مبلغات حلقه اتصال و آگاهی‌بخشی به مردم در مسائل، تبلیغی و فرهنگی هستند.

حجت الاسلام قمری نیا گفت: برگزاری نمازهای جماعت، جلسات پرسش و پاسخ، مسابقات قرآنی و فرهنگی، برگزاری مراسم ادعیه، سخنرانی و جلسات قرآنی از جمله مهمترین برنامه های اجرا شده توسط روحانیون، مبلغین و مبلغات در سطح شهرستان کبودرآهنگ است.

وی در ادامه گفت: درراستای تبلیغ و آشنایی مردم با احکام، مسائل دینی، اعتقادات و رفع شبهات حجت‌الاسلام علی جعفر زاده در خانه عالم روستای علیصدر مستقر شد.

وی گفت: مبلغین و مبلغات در مراسم و مناسبت‌های مختلف، زمینه های لازم برای حضور نوجوانان و جوانان را در عرصه دین و فرهنگ و ترویج فرهنگ معارف دینی در جامعه و آشنایی نسل نوجوان با احکام و مسائل دینی را فراهم می‌کنند.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ نیز از برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از قرآن آموزان کودک و نوجوان در مقاطع پیش دبستانی تا دبیرستان در رشته های حفظ قرآن کریم، قرائت، مفاهیم، خوشنویسی و نقاشی با مضامین قرآنی و تواشیح برگزار می‌شود.

مهدی ترابی افزود: ۵ موسسه قرآنی، ۲۳ خانه قرآن روستایی و اداره آموزش و پرورش در برگزاری این جشنواره با اداره تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ همکاری می‌کنند.