۲ تن آرد قاچاق در شهرستان بوئین زهرا کشف و ضبط شد

سرهنگ حسین علیان نژادی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه شهرستانک در حین گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

:وی افزود: در بررسی ماموران از مدارک خودرو مشخص شد بار این خودرو آرد قاچاق است و در بازرسی از خودرو تعداد ۶۰ کیسه ۴۰ کیلویی آرد قاچاق به وزن ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: در این زمینه خودرو توقیف و متهم به همراه کالای مکشوفه پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.