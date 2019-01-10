  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۹

‍ مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

مانور آتش نشانی و زلزله در کرمان برگزار شد

مانور آتش نشانی و زلزله در کرمان برگزار شد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی کرمان گفت: به منظور آموزش دانش آموزان برای مقابله با حوادث طبیعی و پیشگیری از حوادث غیر طبیعی مانور عملیاتی-آموزشی آتش نشانی و زلزله برگزار شد.

 علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور زلزله و آتش سوزی که روز گذشته در مدرسه بحرالعلوم برگزار شد، بیان کرد: افزایش تاب آوری در حوادث، افزایش دانش ایمنی دانش آموزان در جهت مقابله با حوادث و کاهش خسارات ناشی از حوادث از اهداف برگزاری این مانورها است .

 عسکری اظهار داشت: آموزش به عنوان یک اصل در ارتقای فرهنگ ایمنی  است و آشنایی دانش آموزان و کودکان  با نحوه صحیح پناه گیری، خروج اضطراری در مواقع بحران، اهمیت فرهنگ ایمنی در بین دانش آموزان و جامعه  ارتقاء آمادگی سازمانهای امدادی، تمرین عملی نهادهای امدادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی گفت: در این مانور که با حضور دیگر نهادهای امدادی برگزار شد آتش نشانان ضمن برگزاری مانور اطفاء حریق، دانش آموزان را با مسائل ایمنی، شیوه های صحیح پناه گیری در زلزله و فرار از آتش سوزی آشنا کردند.

کد مطلب 4509061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها