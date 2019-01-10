مانور آتش نشانی و زلزله در کرمان برگزار شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور زلزله و آتش سوزی که روز گذشته در مدرسه بحرالعلوم برگزار شد، بیان کرد: افزایش تاب آوری در حوادث، افزایش دانش ایمنی دانش آموزان در جهت مقابله با حوادث و کاهش خسارات ناشی از حوادث از اهداف برگزاری این مانورها است .

عسکری اظهار داشت: آموزش به عنوان یک اصل در ارتقای فرهنگ ایمنی است و آشنایی دانش آموزان و کودکان با نحوه صحیح پناه گیری، خروج اضطراری در مواقع بحران، اهمیت فرهنگ ایمنی در بین دانش آموزان و جامعه ارتقاء آمادگی سازمانهای امدادی، تمرین عملی نهادهای امدادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی گفت: در این مانور که با حضور دیگر نهادهای امدادی برگزار شد آتش نشانان ضمن برگزاری مانور اطفاء حریق، دانش آموزان را با مسائل ایمنی، شیوه های صحیح پناه گیری در زلزله و فرار از آتش سوزی آشنا کردند.